打擊非法日租套房 桃園已發出4萬5千元檢舉獎金

線上訂房平台興盛，非法日租房間日益猖獗，許多縣市祭出檢舉獎金，吸引民眾隨手檢舉。議員質疑檢舉獎金沒有依約發出。桃園市觀光旅遊局澄清，已有發出3件檢舉獎金，只要檢舉案經查證屬實，一件檢舉就能獲得1萬5千元的獎金。

國外很多民眾會將家中空房拿出來共享，但因為是自己家中所以特別注重環境衛生，市議員朱珍瑤提出，Airbnb網路平台提供房東刊登短期租屋資訊，其中的日租套房在台灣仍屬違法，要求市府多加強稽查，並訂出改善措施。

朱珍瑤表示，觀光旅遊局似乎一件檢舉獎金都還沒發出，質疑市府是否沒有信守承諾，她還點出，檢舉違法旅宿需要提供確切證據，擔心舉證是否會遇到困難。

觀旅局回應，桃園違法旅宿數量是全台最少，定期都有辦理違規稽查工作，並編列檢舉獎金相關預算，民眾只要提供違法旅宿聯繫方式、位置等，查證屬實就能獲得獎金，而第一件檢舉獎金已在今年5月發出。

觀旅局補充，為打擊非法日租套房，中央在107年發布「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」，規定檢舉案件罰鍰在10萬元以上，在裁處確定並完成罰鍰收繳後，可核發罰鍰金額15%的檢舉獎金。

桃園市去年至今共收到14件檢舉獎金申請案件，經過市府依法裁處，率先全國發出3筆共4萬5千元的檢舉獎金。觀旅局提醒，目前國內日租套房都是不合法的，未經登記違規經營最高可裁罰50萬元，罰鍰非常高且無限期改善的規定，切勿以身試法。