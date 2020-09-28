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犯保助馨生人舞動生命 療癒心靈迎向新旅程

中央社 / 新竹縣28日電
犯保助馨生人舞動生命　迎向新旅程 犯罪被害人保護協會新竹分會助馨生人學習舞蹈，過程中也藉由舞蹈療癒心靈，並提供展演舞台，讓馨生人展現自己，找回生命旅程中的新方向。圖／犯罪被害人保護協會新竹分會提供
犯保助馨生人舞動生命　迎向新旅程 犯罪被害人保護協會新竹分會助馨生人學習舞蹈，過程中也藉由舞蹈療癒心靈，並提供展演舞台，讓馨生人展現自己，找回生命旅程中的新方向。圖／犯罪被害人保護協會新竹分會提供

犯罪被害人保護協會新竹分會助馨生人學習舞蹈，過程中也藉由舞蹈療癒心靈，主委呂柏鏞今天表示，在中秋節前提供舞台，讓馨生人展現自己，也找回生命旅程中的新方向。

為鼓勵馨生人勇敢走出被害陰霾，犯保新竹分會日前辦理馨生人關懷活動，也提供展演舞台，讓馨生人展現學習舞蹈成果，法務部保護司司長黃玉垣、高檢署檢察長邢泰釗、與新竹地檢署檢察長郭永發到場，向馨生人表達關心。

呂柏鏞表示，今年由馨生人所組成的「千歲舞蹈團」，每名馨生人背後都有傷痛的故事，而藉由學習舞蹈過程，彼此聊天、跳舞，也互相療傷，成為生命中的重要新朋友。

呂柏鏞說，犯保協會透過辦理各項活動中，協助被害者家庭能夠擺脫被害陰影，接受悲傷歷程，也能面對重建失序的家庭，積極迎向未來。而這次關懷活動邀請馨生人共計300人參加，藉此活動齊聚一堂，相互支持鼓勵。

郭永發指出，盼馨生人在政府及社會資源協助下，走出傷痛感受社會溫暖。

新竹 中秋節

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