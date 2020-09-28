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桃園準公幼違規數居六都之冠 鄭文燦喊冤：是稽查率高

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市議員朱珍瑤發現，桃園準公共化幼兒園違規比率高達31％，居六都之冠；對此鄭文燦喊冤「違規比率高是因為稽查率也最高」，未來會繼續嚴格把關。記者陳夢茹／攝影
桃園市議員朱珍瑤發現，桃園準公共化幼兒園違規比率高達31％，居六都之冠；對此鄭文燦喊冤「違規比率高是因為稽查率也最高」，未來會繼續嚴格把關。記者陳夢茹／攝影

桃園市是六都最年輕的城市，為了照顧年輕家庭祭出多項福利，但市議員朱珍瑤發現，桃園準公共化幼兒園違規比率高達31％，為六都之冠；對此鄭文燦喊冤「違規比率高，是因為稽查率也最高」，未來會繼續嚴格把關。

全國教師工會總聯合會公布近3年六都準公共化幼兒園違規統計，桃園市準公幼違規率高達31%，是六都中違規比例最高，朱珍瑤點出，桃園每3間準公幼就有一間違規，109年度更可見違規紀錄38次，有13所違規3次以上，還有單一園累積違規8次。

朱珍瑤痛批，桃園建設很多準公共化幼兒園，看到違規統計後，她質疑幼兒園的安全和品質根本都是放牛吃草，更指出，若準公幼不能比照非營利幼兒園每年100%到園檢查和考核，至少一年要隨機到園檢查並考核一半的準公幼，市府應要有積極作為。

教育局長林明裕說明，桃園市立幼兒園共有365所，經統計到園檢查有480次，檢查考核率是1.4倍，他說，由於桃園年輕家庭多，稽查力道都有加強，在六都裡到園檢查次數算很多，也因為稽查率高才導致違規次數多。

鄭文燦也跳出來澄清，準公幼違規率高達31%是因爲連小缺失都會有紀錄，他表示，有些小缺失是可以經過輔導後改善，並不是不可逆，而若有涉及性平事件及虐童狀況等重大違規，就會請幼兒園立即退出準公幼行列，維護安全友善的托育環境。

幼兒園 公幼

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