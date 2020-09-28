環保局審查機制挨批 鄭文燦：環工技師制度明年上路

桃園市龜山有許多工業區，在地議員林俐伶批評，環保局科員竟把可回收再利用的電路板視為廢棄物，對廠商進行裁處，質疑環保局專業度不足，許可審查機制也不完善。桃園市長鄭文燦承諾，專業環工技師制度明年將上路。

林俐伶指出，環保局稽查科去年4月稽查電鍍廠跟回收再利用廠，硬把可回收再利用的陰極板與銅粉，指稱為印刷電路板廢料及粉屑，視為廢棄物要裁罰，今年7月再度舊事重演，科員引用法條全憑個人見解，讓廠商們怒火難平。

林俐伶表示，環保署指示要開產業研討會判定，沒想到科員竟主動行文問工業局電鍍製程想挑毛病，另外，她還點名，空保業務連年都由台灣曼寧公司承攬，顧問公司專業不足、員工流動率高，如何擔起審查角色？要求市府改善機制。

環保局解釋，該個案因再利用的主管機關是工業局，在環保局行文工業局後也有同時通知環保署。至於桃園目前的許可審查制度是由專業顧問公司進行審查，顧問公司內也有執業的環工技師進行業務督導。

環保局表示，將比照建管審查機制，放寬許可審查的投標廠商資格，讓國內技師公會也可參加投標，國內有台灣省技師公會、台北市技師公會及高雄市技師公會，將再透過政府採購法評選擇優，明年啟動專業的環工技師制度，以提升審查品質。

龜山區有眾多工廠，空氣品質問題也是一大課題，市議員陳雅倫曾指出，汙染狀況最嚴重的是華亞園區，另外，臉書社團也經常可見民眾發文抱怨，說空氣瀰漫類似燒塑膠的臭味、空氣中都是酸味。

環保局目前的作為是和各地里長成立LINE群族，只要有環境汙染問題，用訊息就能傳達給市府，讓市府盡快去稽查，此外，環保局表示，各地臉書社團也會有專人查看，若發現有汙染問題會派員稽查。