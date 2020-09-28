快訊

影／我漁船遭擦撞後 日本船艇後方緊追不捨影片曝光

女記者轉播遭諷「像看A片」 美廣播人慘丟工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2成學生精神不濟常喝提神飲料 桃園將調查飲用情形

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
市面上充斥許多提神飲料，包裝上寫滿令人看不懂的添加物，桃園市議員朱珍瑤表示，學生飲用提神飲料的狀況越來越多，要求市府正視問題嚴重性，提前因應。圖／聯合報系資料照
市面上充斥許多提神飲料，包裝上寫滿令人看不懂的添加物，桃園市議員朱珍瑤表示，學生飲用提神飲料的狀況越來越多，要求市府正視問題嚴重性，提前因應。圖／聯合報系資料照

市面上充斥許多提神飲料，包裝上寫滿令人看不懂的添加物，桃園市議員朱珍瑤表示，學生飲用提神飲料的狀況越來越多，要求市府正視問題嚴重性提前因應。

據台灣學生睡眠及使用提神飲料調查報告顯示，有近5成的學生精神不佳時會喝茶，3成選擇喝咖啡，2成選擇提神飲料，朱珍瑤說，喝提神飲料的人數已經快超過咖啡，提醒市府應該重視該狀況。

朱珍瑤表示，現在提神飲料百百種，外觀更是一瓶比一瓶酷炫，只要到便利商店便能選購，提神飲料的包裝上註明添加成分，寫著含有本多酸鈣、肌醇、酒石酸、精胺酸等添加物，大眾根本都不了解，擔心學生為了提神而飲用會影響身體健康。

桃園市長鄭文燦表示，越來越多人喝提神飲料，這是相當重要的新興議題，將請衛生局及教育局調查學生飲用提神飲料的比例，並了解是否會對學生健康造成影響。

衛生局長王文彥回應，一般民眾都看不懂提神飲料的添加物，它跟天然的茶跟咖啡不一樣，劑量也會較重，喝太多恐會對大腦機能、心臟造成負擔，提神飲料的含糖量很高也是一大問題，需要對學校及家長多加強教育。

教育局則說明，含糖飲料原本就禁入校園，校方只能提供不含糖鮮奶、優酪乳、百分之百蔬果汁、保久乳、豆漿、包裝飲用水和礦泉水等7種飲料，有些老師會在班級自行管制零食與飲料，在校較不會發生喝提神飲料，會請各校營養師留意。

衛生局 咖啡

延伸閱讀

中秋連假 桃園龍潭警方加派勤務維護風景區交通秩序

桃園男子酒駕彎道失控翻車 傷己還波及1車

水情拉警報！桃園、新竹、苗栗、台中轉綠燈

桃園站前黃金熱區　投資客青睞的高投報好宅「厚陞園」

相關新聞

2成學生精神不濟常喝提神飲料 桃園將調查飲用情形

市面上充斥許多提神飲料，包裝上寫滿令人看不懂的添加物，桃園市議員朱珍瑤表示，學生飲用提神飲料的狀況越來越多，要求市府正視...

苗栗大閘蟹假貨充斥 縣府籲認證蟹環購買

苗栗縣大閘蟹10月1日上市，今年約有8、9萬隻，縣長徐耀昌、縣府農業處長陳錦俊等人今天掛保證，苗栗有好山好水、縣府輔導及...

870席專業多功能劇場 新竹國際展演中心今開工

新竹市文化局演藝廳使用率已近飽和，為提供更多專業團體及市民優質藝文場域，市府投入7.5億元在公道五路、兒童探索館後方基地...

台灣設計展倒數 林智堅提前體驗主場館

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」10月1日登場，新竹市長林智堅今天在策展人劉真蓉帶領下，進入展覽主場館...

中秋連假來竹縣 音樂會、野餐日活動輪番登場

中秋連假即將到來，新竹縣政府推出系列精彩活動，包括音樂會、野餐日、文藝展覽等，還有熱門觀光景點六福村、小叮噹樂園、綠世界...

新竹市全國縣市競爭力第一 超越首都台北市

「遠見雜誌」今公布2020全國年縣市總體競爭力調查結果，新竹市總體競爭力首度登上全國第一，終止年台北市蟬聯八年冠軍的紀錄...

國慶日打頭陣表演 看見苗栗客家之光

苗栗陳家班北管八音團及榮興客家採茶劇團，將於今年雙十國慶大會演出，昨天在苗栗縣立體育場冒雨彩排，縣長徐耀昌特別到場加油打...

台灣設計展 消防演練

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」9月30日開幕，蔡英文總統與國際外交使節團將來訪，市府近日舉辦消防演練...

竹縣豆子埔溪 縣府「千萬」呵護

新竹縣竹北市豆子埔溪近年每到旱季就傳出魚群暴斃事件，縣政府積極鑿井、提高明年度維護管理經費，並辦理整體水環境營造計畫說明...

桃市原民文健站 地方憂斷炊

桃園市有30個文化健康站，其中14個在復興區原鄉，提供學習、辦講座和午餐等長照服務，雖然很受歡迎，但有長者到站率不足，經...

長照機構公安 桃市專案稽查

台北市無照安養院失火奪三命，桃園市長鄭文燦昨天指示衛生、社會、民政及警察局成立長照機構專案稽查小組，即日起接獲通報立即啟...

龍岡米干節精彩落幕 鄭文燦與駐台使節體驗火把文化

桃園市長鄭文燦今晚出席龍岡大操場米干節火把閉幕晚會，並時表示歷經10年蛻變，龍岡米干節已成為桃園最具魅力的文化慶典，保存...

熱門新聞

竹縣五峰鄉迎來首間超商 10月8日開幕居民遊客好期待

1盒鳳梨酥讓8旬嬤掉下眼淚 老老照顧的苦他們最清楚

像極了護鈔！ 警方大陣仗 防彰化不二坊蛋黃酥之亂

黃文財卸任高雄輪船公司董座 將由交通局長兼任

花蓮驚現150公分寬雞肉絲菇 可賣近萬元

基隆漁夫鍋冠軍加海藻 亞軍融入法國廚藝預約才吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。