2成學生精神不濟常喝提神飲料 桃園將調查飲用情形

市面上充斥許多提神飲料，包裝上寫滿令人看不懂的添加物，桃園市議員朱珍瑤表示，學生飲用提神飲料的狀況越來越多，要求市府正視問題嚴重性提前因應。

據台灣學生睡眠及使用提神飲料調查報告顯示，有近5成的學生精神不佳時會喝茶，3成選擇喝咖啡，2成選擇提神飲料，朱珍瑤說，喝提神飲料的人數已經快超過咖啡，提醒市府應該重視該狀況。

朱珍瑤表示，現在提神飲料百百種，外觀更是一瓶比一瓶酷炫，只要到便利商店便能選購，提神飲料的包裝上註明添加成分，寫著含有本多酸鈣、肌醇、酒石酸、精胺酸等添加物，大眾根本都不了解，擔心學生為了提神而飲用會影響身體健康。

桃園市長鄭文燦表示，越來越多人喝提神飲料，這是相當重要的新興議題，將請衛生局及教育局調查學生飲用提神飲料的比例，並了解是否會對學生健康造成影響。

衛生局長王文彥回應，一般民眾都看不懂提神飲料的添加物，它跟天然的茶跟咖啡不一樣，劑量也會較重，喝太多恐會對大腦機能、心臟造成負擔，提神飲料的含糖量很高也是一大問題，需要對學校及家長多加強教育。

教育局則說明，含糖飲料原本就禁入校園，校方只能提供不含糖鮮奶、優酪乳、百分之百蔬果汁、保久乳、豆漿、包裝飲用水和礦泉水等7種飲料，有些老師會在班級自行管制零食與飲料，在校較不會發生喝提神飲料，會請各校營養師留意。