870席專業多功能劇場 新竹國際展演中心今開工

新竹市文化局演藝廳使用率已近飽和，為提供更多專業團體及市民優質藝文場域，市府投入7.5億元在公道五路、兒童探索館後方基地興建870個固定席位國際展演中心，其附屬停車場將設置878個機車停車位、368個小客車停車格，於今天舉行開工典禮，預計2022年底完工。

市長林智堅指出，竹市人口僅45萬，爭取建設時常因人口數受限，但也不能因此忽略竹市對展演環境的需求，尤其竹市位於竹竹苗地區核心，現有演藝廳1092席僅一個場地，卻要負荷每年滿檔的演出，另演藝廳設計僅適合演奏，專業的舞蹈、戲曲團隊難以無法來到竹市表演，非常可惜。

林智堅說，國際展演中心將與演藝廳進行表演項目分流，未來演藝廳以音樂類節目為主，展演中心則兼顧舞蹈及戲劇類演出，雙館併行將可有效紓解現行檔期緊繃的情形，讓竹市的表演活動發展更為多元蓬勃，展現城市藝文新風貌。完工後更將與新竹水道取水口展示館、兒童探索館、及新竹文創館連結，打造「竹科X」產業園區成為具有藝術文化和消費的多功能園區。