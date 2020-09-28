孔子誕辰2570週年釋奠典禮 竹市祭孔大典莊嚴登場
新竹市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2570週年釋奠典禮，今天上午8點在新竹孔廟舉行，雖然細雨綿綿，但仍全程遵循三獻古禮，由市長林智堅擔任正獻官，帶領新竹市各界賢才代表，向一代偉人孔子獻上最崇高的敬意，感念其對於教育後進不遺餘力。
釋奠典禮在莊嚴且肅穆的鐘鼓樂聲中展開，市府與各界賢士恭敬地遵循古禮進行鳴鼓、啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等儀節。祭典由林智堅擔任正獻官，國立清華大學副校長戴念華擔任東配分獻官，國立交通大學代理校長陳信宏擔任西配分獻官，孔子第73代孫孔慶偉擔任東哲分獻官，宏宗聖堂道學院謝德祥前人擔任西哲分獻官。
另由市府教育處代理處長沈靜濤及培英國中校長潘致惠擔任東廡先賢先儒分獻官、三民國中校長丁淑觀及民富國小校長胡如茵擔任西廡先賢先儒分獻官、孔廟鄉賢祠後代由王盛東代表擔任鄉賢祠分獻官、市府城市行銷處長顏章聖擔任糾儀官、市府前社會處長武麗芳擔任祝文官。
市府指出，本次釋奠典禮邀請宏宗聖堂道學院眾道親擔任禮生，同時邀請三民國中國樂社與民富國小舞蹈班學生擔任樂生及佾生，舞蹈班學童右手秉翟（雉尾毛柄長3尺，龍首髹金彩），左手持籥（竹管樂器）演出，並配以國樂演奏北宋大晟府所編大成樂章之昭平、宣平、秩平、敘平、德平等曲目，表達對大成至聖先師孔子崇敬與讚頌之意。祭孔大典完畢後，市府也依循往例贈送智慧筆、象徵智慧毛的麵線，及代表勤學聰明的芹菜及蔥，給現場觀禮民眾作為紀念，期許眾多莘莘學子勤學勵志、求學順遂。
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