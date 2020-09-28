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中秋連假來竹縣 音樂會、野餐日活動輪番登場

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
10月3日下午5點在合興愛情車站的「秋戀合興　星夜野餐日」，民眾可享受輕音樂，逛暮旅主題市集。圖／新竹縣政府提供
10月3日下午5點在合興愛情車站的「秋戀合興　星夜野餐日」，民眾可享受輕音樂，逛暮旅主題市集。圖／新竹縣政府提供

中秋連假即將到來，新竹縣政府推出系列精彩活動，包括音樂會、野餐日、文藝展覽等，還有熱門觀光景點六福村、小叮噹樂園、綠世界等遊程，提供民眾連假出遊的好選擇，且在竹縣特約店家使用振興卷，還有機會抽中機車、Switch、液晶顯示器等大獎。

縣長楊文科表示，首先在10月2、3日登場的「來竹縣約會吧　秋遊星夜季」兩場系列活動，讓竹縣夜晚不斷電；2日起在文化局美術館也有知名主持人白嘉莉藝術創作展，及3日在新埔鎮褒忠義民廟首次舉辦的義民祭客語講古比賽，適合不同年齡層鄉親中秋連假來竹縣一遊，也提醒鄉親外出時自行佩戴口罩、勤洗手，注意自身健康管理。

交旅處表示，10月2日下午4點橫山鄉民俗文物館外廣場，舉辦首場秋遊星夜季系列活動「浪漫山林音樂會」，由原住民知名歌手家家、放客兄弟等，還有20多攤美食市集，帶民眾來一場浪漫原民客家夜，感受橫山浪漫山城。

10月3日下午5點在合興愛情車站的「秋戀合興　星夜野餐日」，民眾可在浪漫星夜下，坐在野餐墊上，聽著由練氏夫妻、小冰、六艾司等帶來的輕音樂，還可逛暮旅主題市集的手作、文創、咖啡等45攤位，度過美好假期。活動詳情可上網查詢

「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」電子套票也持續熱銷中，除了有縣內六福村、小叮噹樂園、綠世界、北埔、內灣老街商家等熱門景點，還有超值深度體驗遊程，如峨眉湖環湖遊艇、大山背鮮果採集DIY、關西農產DIY體驗行程，適合闔家出遊。詳情請上「中台灣好玩卡」查詢

此外，在竹縣特約店家使用振興三倍券，消費達300元還有機會抽三陽機車、Switch主機、液晶顯示器、平板電腦等，活動詳情請上「振新好康 竹縣好禮抽」查詢。

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