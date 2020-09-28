中秋連假 桃園龍潭警方加派勤務維護風景區交通秩序

桃園市龍潭警分局為因應10月1日至4日連續4天中秋佳節連續假期，針對轄區易壅塞路段研擬交通疏導勤務，預估石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景區，將吸引大量遊客周邊交通流量大，加上台三線中豐路鄰近新竹地區各風景區的人車潮，容易成交通壅塞。

龍潭警察分局表示，按歷年疏導經驗，龍潭區中原路路幅縮小，易造成沿路車輛回堵至中豐路，為避免交通壅塞，盡量主要路口編派員警，協勤民力疏導。

警察建議的公眾替代道路如下：龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或也自龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。