中秋連假 桃園龍潭警方加派勤務維護風景區交通秩序
桃園市龍潭警分局為因應10月1日至4日連續4天中秋佳節連續假期，針對轄區易壅塞路段研擬交通疏導勤務，預估石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景區，將吸引大量遊客周邊交通流量大，加上台三線中豐路鄰近新竹地區各風景區的人車潮，容易成交通壅塞。
龍潭警察分局表示，按歷年疏導經驗，龍潭區中原路路幅縮小，易造成沿路車輛回堵至中豐路，為避免交通壅塞，盡量主要路口編派員警，協勤民力疏導。
警察建議的公眾替代道路如下：龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或也自龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。
1日（週四）上午6至12點，國道3號龍潭系統交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制，中秋連續假期，請駕駛人掌握交通動態及控制措施，可直撥龍潭警分局勤務中心電話（03）4891112，高速公路查詢電話1968及警廣專線0800000123外，也可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。
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