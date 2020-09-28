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新竹市全國縣市競爭力第一 超越首都台北市

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
「遠見雜誌」今公布2020全國年縣市總體競爭力調查結果，新竹市總體競爭力首度登上全國第一，終止年台北市蟬聯八年冠軍的紀錄。圖／報系資料照
「遠見雜誌」今公布2020全國年縣市總體競爭力調查結果，新竹市總體競爭力首度登上全國第一，終止年台北市蟬聯八年冠軍的紀錄。圖／報系資料照

「遠見雜誌」今公布2020全國年縣市總體競爭力調查結果，新竹市總體競爭力首度登上全國第一，終止年台北市蟬聯八年冠軍的紀錄；市長林智堅表示，這份榮耀屬於所有新竹市民與市府團隊，誠摯邀請大家10月1日至11日一起「Check in新竹－人來風」參與2020台灣設計展，見證竹市的改變。

林智堅說，首都台北市擁有許多資源，竹市非六都要超越北市是「非常困難」的超級任務。近年來市府透過設計力導入公共建設，讓市民有感，未來將秉持「市政工作沒有最好，只有更好」精神，繼續投入市政。

遠見每年針對經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大政策、共105個細指標評鑑全國各縣市。

新竹市總體競爭力，今年首度登上全國第一，超越首都台北市，其中，「社會福利」指標蟬聯全國第一名，是「最會照顧民眾的城市」，還有兩項指標大進步，為「經濟與就業」和「地方財政」，經濟與就業排名第4，相較去年進步3名，地方財政排名4名，相較去年進步7名。

「遠見雜誌」指出，今年評比結果前十名的陣容變化不大，依然呈現大都會和非六都小城市各擁半邊天的均勢狀況，長年盤據龍頭的台北市首次讓出冠軍寶座；人口僅45萬的竹市，排名從2015年的第8名一路竄升，終於奪得第1，中止「天龍國」連霸。

市府行政處指出，竹市在社福面向蟬聯冠軍，台東縣緊追在後；在治安上名列全國第3；此外，竹市在「地方財政」拿下全國第4名，是進步最多的縣市，大幅躍進的「自籌財源成長率」表現最亮眼；「教育與文化」則拿下全國第4，是非六都第1。

此外，其他各項指標也都位居全國前段班，其中攸關市民生活水準的經濟就業、教育文化、醫療衛生、公共安全與消防等關鍵指標，全列全國前3。

北市 新竹

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