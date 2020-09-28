不滿路人勸架竟開槍 警逮男子追查槍枝來源

新竹市潘姓男子昨天深夜與女友在一間超商門口爭吵，潘男疑不滿路過勸架的男子多管閒事，竟拿出改造手槍射擊男子腹部，警方獲報逮人，起出槍彈，追查槍枝來源。

新竹市消防局提供新聞資料指出，27日晚間接獲民眾報案，超商外疑有人打架，救護人員趕到現場發現一名男子腹部槍傷，立刻包紮止血，男子意識清楚、生命跡象穩定，能清楚說明事發經過，送醫後無大礙。

新竹市警方調查，39歲潘姓男子昨晚在新竹市區一間超商外和女友吵架，雙發拉扯，路過的周姓男子見狀上前當和事佬勸架，不料潘男疑不滿周男多管閒事，竟掏出改造手槍開槍，造成周男腹部中彈送醫。

新竹市警方獲報後立刻出動快打警力，前往潘男的租屋處逮人，起出改造手槍一把、6顆子彈，警方訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送法辦，追查槍枝來源。