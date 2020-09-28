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國慶日打頭陣表演 看見苗栗客家之光

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗陳家班北管八音團及榮興客家採茶劇團，將於今年雙十國慶大會演出，展現多元且具有客家文化與傳統內涵的演出樣貌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗陳家班北管八音團及榮興客家採茶劇團，將於今年雙十國慶大會演出，展現多元且具有客家文化與傳統內涵的演出樣貌。圖／苗栗縣政府提供

苗栗陳家班北管八音團及榮興客家採茶劇團，將於今年雙十國慶大會演出，昨天在苗栗縣立體育場冒雨彩排，縣長徐耀昌特別到場加油打氣，肯定他們是苗栗之光、客家之光！

苗栗縣無形文化資產傳統藝術類的保存團體苗栗陳家班北管八音團、榮興客家採茶劇團，應邀在國慶大會上表演，以「八音慶雙十 台灣向前行」揭開雙十國慶慶典序幕，昨天在縣立體育場彩排，徐耀昌到場先睹為快，他表示，苗栗陳家班北管八音團及榮興客家採茶劇團，是客家之光、苗栗之光，他身為苗栗客家人與有榮焉。

徐耀昌說，一百多年歷史的苗栗陳家班北管八音團是苗栗客家地區的八音金字招牌，曾赴美國、荷蘭、法國、日本與泰國等地演出，榮興客家採茶劇團推廣客家戲曲文化近30年，不斷創新與突破，重現傳統客家採茶戲的藝術風采，並多次獲傳藝金曲獎肯定。

苗栗陳家班北管八音團團長鄭榮興身兼榮興客家採茶劇團藝術總監，他指出，國慶大會序幕演出，將由資深藝師帶領團裡表演新秀，展現傳承的技藝，結合傳統客家八音的曲牌與義民文化形象，推出近24把嗩吶與打擊樂的組合，傳統曲目搭配現代演出型態，由榮興客家採茶劇團協力，精彩可期。

苗栗陳家班北管八音團及榮興客家採茶劇團，將於今年雙十國慶大會演出，展現多元且具有客家文化與傳統內涵的演出樣貌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗陳家班北管八音團及榮興客家採茶劇團，將於今年雙十國慶大會演出，展現多元且具有客家文化與傳統內涵的演出樣貌。圖／苗栗縣政府提供

國慶 徐耀昌 苗栗縣

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