龍岡米干節精彩落幕 鄭文燦與駐台使節體驗火把文化

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長與駐台使節體驗米干節火把文化的魅力。圖／桃園市政府觀旅局提供
鄭文燦市長與駐台使節體驗米干節火把文化的魅力。圖／桃園市政府觀旅局提供

桃園市長鄭文燦今晚出席龍岡大操場米干節火把閉幕晚會，並時表示歷經10年蛻變，龍岡米干節已成為桃園最具魅力的文化慶典，保存雲南異域孤軍的歷史記憶，也透過潑水節、長街宴、火把節等系列活動，以美食及表演細緻展現台灣的多元文化。

鄭文燦還與各國使節代表一起點燃篝火、打歌同樂，體驗火把節的文化魅力，為龍岡米干節10周年畫下精彩句點。

鄭文燦談到，70年前有一群人離開中國大陸，獨自在雲南、緬甸、泰國邊境等地揹著中華民國國旗奮戰，成為異域孤軍，追求不可能實現的夢想，最後他們遠離戰火，輾轉來到桃園龍岡落地生根，也為龍岡帶來不一樣的文化和歷史記憶，以及非常豐富的滇緬料理。

市府希望透過龍岡米干節活動保留這些歷史記憶，並呈現出多元融合的族群特色，例如潑水節代表洗淨不好事物、帶來福氣，長街宴集合滇緬各式美食，分享雲南少數民族的飲食文化，閉幕活動火把節則象徵驅走黑暗，為世界帶來光明，他相信龍岡米干節將成為桃園及台灣最獨特的文化慶典。

鄭文燦感謝所有參與舉辦龍岡米干節的團隊，包含許多社團協會帶來各國文化的精彩表演，同時肯定市府團隊將10周年慶典舉辦得很精彩。鄭最後與各國使節代表一同點燃篝火、打歌同樂，祈求疫情早日結束、台灣平平安安，並相約米干節明年見。

今日包括立法委員湯蕙禎、瓜地馬拉共和國大使館大使葛梅斯伉儷、帛琉共和國大使館大使歐克麗、聖克里斯多福及尼維斯聯邦大使館大使查絲敏‧哈菁絲、馬紹爾群島共和國大使館大使艾芮瓊、聖露西亞大使館大使勞倫特、美國在台協會文化新聞組組長蘇戴娜、巴布亞紐幾內亞駐台商務代表處代表康德銘、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Martin Torres Gutierrez Rubio伉儷、新加坡駐台北商務辦事處副代表Philip Ong、緬甸聯邦共和國駐台北貿易辦事處秘書張秀琼、市府觀旅局長楊勝評、秘書處副處長蘇盈瑜、中壢區長鄭詩鈿等均一同出席活動。

火把文化活動是米干節重頭戲之一。圖／桃園市政府觀旅局提供
火把文化活動是米干節重頭戲之一。圖／桃園市政府觀旅局提供

鄭文燦

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