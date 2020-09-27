農田水利署10/1掛牌 黃金春：行政訴訟開始

行政院農委會農田水利署即將10月1日掛牌成立，農委會擔心水利會成員前往抗爭，反消滅水利會全國自救會總會長、桃園農田水利會長黃金春今天下午表示，10月1日農田水利署掛牌、自行佈達署長，他不會率員前往，但是牽涉全國17個水利會的財產移轉、過戶等問題爭議很多，將是各水利會提出行政訴訟的開始。

農田水利會收歸國有政策，引發全國農田水利會抗議，隨著農田水利署掛牌，勢將引起全國各農田水利會法律抗爭，黃金春表示，全國17個水利會都是獨立個體，依農水法第23條政府概括承受財產，依法財產清算要買，怎可概括承受，地政事務所亦無法過戶，各地水利會財產均未過戶，水利會要提出行政訴訟，要求禁止財產過戶、解釋農水法第23條政府能否概括承受，如果沒有理由，涉及違憲，將要求撤銷農水法，回復農田水利組織通則，未來將採訴訟、釋憲及向蔡總統請願3途徑。

立委黃世杰表示，農田水利署掛牌是行政程序，水利會還是要以法律維護權益，農水法概括承受水利會財產，農委會要求各水利會財產登記給國家，但是至今如何登記、法人依據、登記名目各相關問題的很多行政細節還不清楚，不是一紙公文就可登記，農田水利會提出行政訴訟，背後將牽涉違憲爭議，預期未來將會針對農田水利法釋憲。