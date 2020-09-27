台灣設計展將開幕 邀蔡總統與使節感受新竹科技

2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」30日將舉辦開幕典禮，新竹市長林智堅將邀請總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及多國外交使節團訪新竹，一同展開「城市冒險」。

新竹市長林智堅今天透過新聞稿表示，開幕典禮當天將與策展人劉真蓉一同帶領蔡總統、各國使節等貴賓走進設計展主場館、新竹市立體育館的「城市終端機」，透過創新科技裝置感受「城市大數據」，展現出新竹獨步的科技前瞻實力。

林智堅介紹，此次展覽最具代表的象徵物「新竹獸」，已分別在東門派出所、新竹轉運站、竹市體育館現身，而新竹獸的心臟就在主場館內，開幕當天就能見真章。

林智堅表示，今年是防疫年，此次為了展覽特製口罩，並把它作為「口罩邀請卡」寄發給總統、各國使節等，讓與會貴賓都能戴上這個專屬通行證入場參觀。

林智堅指出，開幕典禮也邀聖克里斯多福及尼維斯、帛琉、海地、貝里斯、吐瓦魯、馬紹爾、宏都拉斯、尼加拉瓜等12邦交國大使及使館代表出席，一起透過在新竹舉辦的設計展，感受台灣的熱情與設計力。