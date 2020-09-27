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竹縣五峰鄉迎來首間超商 10月8日開幕居民遊客好期待
新竹縣五峰鄉終於迎來第一間7-11！五峰鄉觀光自然資源豐富，每年都吸引大批遊客造訪，但是全鄉境內卻一間超商都沒有，在地居民買東西、繳費不便，上山遊玩的遊客也無法補給，這次進駐的7-11將在10月8日開幕，也讓在地居民相當興奮，直呼「太棒了！」
新竹縣偏鄉尖石、峨眉近幾年陸續有便利商店進駐，僅剩五峰鄉仍只有在地的雜貨店，最近的超商必須到山下竹東鎮上坪的萊爾富，因此許多人也會特別提醒上山的遊客有消費需求，都記得要在上山前的這間萊爾富做好補給。
新竹縣議員張益生表示，雖然五峰鄉人口僅4400多人，但五峰鄉有觀霧、雪霸、清泉等熱門觀光景點，每年到五峰觀光的遊客超過10萬人，這也是7-11願意來此設點的原因，除了24小時營業讓遊客、居民方便採買，鄉民繳費也終於不用大老遠跑到山下了。
至於有民眾擔心超商進駐會影響到當地傳統雜貨店的生意，張益生則說，消費族群不同，雜貨店長年累積下來固定客源，不僅是販賣商品的地方，更是在地居民情感交流的好去處，因此不用太憂心。
張益生說，新的7-11將在10月8日正式開幕，地點就在五峰台塑加油站上方50公尺、轉彎處前的大空地，路過的旅客可以停下車加油，再到超商消費，相當便利，也讓民眾更加期待完工開幕。
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