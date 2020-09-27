桃園八德百對佳偶披婚紗 奶奶笑：第一次穿圓夢了
桃園市八德區公所與世界和平統一家庭聯合會合作，免費提供婚紗禮服，讓100對佳偶披上婚紗重溫結婚時的浪滿，也讓年長的爺爺奶奶們有機會一圓沒有穿過婚紗的遺憾。
八德區公所表示，世界和平統一家庭聯合會在全國各地已辦理上百場婚禮，這是首次到桃園舉辦，報名人潮踴躍，不僅短短兩周100對名額就已經額滿，還有許多家屬也希望到場觀禮，今天約有600多人擠爆會場共襄盛舉。
八德區長邱瑞朝說，今天有18對佳偶結婚超過50年，有成社區發展協會理事長曾國政及夫人范淑清等多位為金婚代表，另外，值得一提的是，三本建設總裁傅中及夫人王秀金更已結婚64年，鑽石婚非常難得。
三本建設夫人王秀金說，過去生活艱苦，因此未曾拍過婚紗照，夫妻倆從結婚起就互相扶持，一路走來現已兒孫滿堂、當上祖父母，這次是透過社區協會幫忙報名參加，因為不曾穿過婚紗，孩子們也都很孝順到現場觀禮並幫忙，圓夢了非常開心。
八德區大勇里長劉信通帶領夫人黃秋美一同穿上婚紗，黃秋美笑說「今天看起來好有氣質，好幸福」，她表示，以前結婚時只有簡單裝個洋裝，沒有穿婚紗拍照，今天算是圓了一個夢，直呼超級幸福。
該次活動除了提供免費婚紗外，連頭紗上的皇冠及花圈都不馬虎，每位佳偶可先拍雙人婚紗照，再參加活動小遊戲，包括共飲同心酒、用宣誓棒打鴛鴦等，現場溫馨有愛。
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