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桃園消防四大隊車禍救援4天訓練 電動破壞V-strut必練

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
教練團仔細解說裝備操作技術。記者鄭國樑／翻攝
教練團仔細解說裝備操作技術。記者鄭國樑／翻攝

桃園市政府消防局第四大隊19至27日在龍潭區富源汽機車回收場舉辦車禍救援訓練，除基本車輛穩固操作外，還加入車禍救助所需的破壞及脫困作業，連續4天密集訓練，每位隊員救災技術更精熟紮實。

這次車禍救助訓練除基本正位破壞外，也模擬車輛翻車時的側翻破壞，並加入救援受困者情境演練，考驗消防人員如何在分秒必爭的黃金救援時間內，運用手邊僅有裝備，以快速、簡單及安全原則進行車體破壞將受困民眾救出。訓練亮點著重於電動破壞組及V-strut（V型支撐柱），前者因攜帶輕便，不易受救災空間及傳統優壓管線侷限，除方便快速外，更能提升救災效率；後者則因能立即有效穩固側翻及左右晃動之車輛，避免救援時二次傷害，這些器材裝備都是近幾年添購的重點，使消防人員救援時如虎添翼。

第四大隊大隊長戴明杉指出，消防人員平時面對的災害種類五花八門，除具備良好體能外，更需輔以各項設備器材，靈活應用所學破壞及救助技能，預先排除災害危險性，並兼顧消防同仁及待救者安全的前提下將待救者救出，並進行初步急救處置後送醫。

戴明杉說，第四大隊轄區鄰近國道3號及66快速道路，因車速快，擠壓式、翻覆式等大型車禍較為常見，同仁都須具備車禍救援技巧，才能在第一時間讓待救者脫困，這次訓練由教官團模擬實際情境，救援過程以救「人」為出發點，真實將「人」受困於車內待救，因救援時分秒必爭，救援人員如何利用身邊僅有的裝備器材，身歷其境地去穩固車體、破壞、並思考如何救出受困者；透過不斷的練習、演練經驗，相信更能提升同仁救災能量，以維護市民生命財產安全。

消防隊員面對不同的事故現場，要有不同的救援救護對策。記者鄭國樑／翻攝
消防隊員面對不同的事故現場，要有不同的救援救護對策。記者鄭國樑／翻攝
訓練現場大家輪流操作，同時分享操作技術心得。記者鄭國樑／翻攝
訓練現場大家輪流操作，同時分享操作技術心得。記者鄭國樑／翻攝
破壞車體最重要的目的是救人。記者鄭國樑／翻攝
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車禍 教官 國道 消防員

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