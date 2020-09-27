公費施打流感疫苗 苗栗採購逾13萬劑

今年流感疫苗將於10月5日開打，苗栗縣共採購13萬多劑供應公費施打對象，今年施打對象不分梯次，但縣內疫苗由中央逐批配發，其間可能出現銜接「空檔」，衛生局呼籲民眾如果碰上此種情況不用著急，可向流感接種的合約醫療院所預約，疫苗送抵後會優先通知施打。

苗栗縣衛生局疾病管制科指出，全縣今年流感疫苗採購13萬6370劑，約是縣內人口數的25％，公費施打對象包括6個月以上至學齡前的幼兒、50歲以上成人、中小學生、高風險慢性病人、醫事及防疫相關人員等，與去年相同，今年施打對象還增加社區公共托育人員。

往年流感疫苗公費施打往往需要縣府一再宣導，但去年底各地都發生民眾搶打流感疫苗的現象，加上今年碰上新冠肺炎威脅，一般預料民眾接受流感疫苗施打的意願會大幅增加。

疾管科表示，縣內採購的流感疫苗數量應足以供應公費施打需求，全縣各鄉鎮市衛生所加上合約醫療院所共83處可施打，但因疫苗存放數量有限，且中央供應疫苗採取逐批配發方式，因此有可能出現疫苗供應銜接不上的情況，呼籲民眾不用著急，可就近向當地的合約醫療院所預約施打；至於學生部分，衛生局會安排專責小組進入校園施打。