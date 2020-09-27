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照收！打火弟兄最怕收這味 暖義消手做鳳梨酥送溫馨
桃園市消防局青埔義消分隊副小隊長邱益森為了感謝打火弟兄長期默默守護民眾的家園和生命安全，中秋節前，今天特地送來親手製作中秋禮盒，感謝打火英雄的辛勞。
邱益森認為月圓人團圓的中秋節即將來臨，除了與親朋好友團聚烤肉外，更不可少的是準備一份暖心的伴手禮以表祝福之情，禮盒樣式千百種，親手製作的禮盒更能送到打火兄弟心坎裡。
消防局第二大隊表示，邱益森職業為空調工程，興趣廣泛，喜歡利用閒暇時間充實自我，自稱「什麼都會」，是大家眼中的好夥伴熱心腸的朋友，攝影、健身、烘焙、海釣等都難不倒他。因為早上在市場兼職，可以拿到最新鮮的土鳳梨，靈機一動回家熬醬，並搭配餅皮製作，時間長達14至18小時，頗費功夫，但能有舞台一展烘焙長才，自己也樂在其中，未來規畫可搭配興趣做公益，分享給弱勢兒童。
青埔分隊分隊長林玪妙說，以往消防隊最怕收鳳梨酥，但平時同仁出勤辛勞，美食當前也不忌諱了，享受美食擺第一，義消人員常常犧牲無數個人時間、家庭生活，每當接獲消防局各項火災、登山客走失搜救、風災、震災等協勤勤務時，無論白天深夜，都會即刻趕過去協助，主動奉獻協助救災工作，積極付出不遺餘力，副小隊長在繁忙之餘還願意撥出時間親手製作月餅，從備料、做餡、製皮等一點都不馬虎，宛如販售精品鳳梨酥禮盒，於中秋節前送至消防人員手上，讓細心守護城市的消防人員倍感溫馨，也非常感謝義消人員的用心及心意。
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