照收！打火弟兄最怕收這味 暖義消手做鳳梨酥送溫馨

桃園市消防局青埔義消分隊副小隊長邱益森為了感謝打火弟兄長期默默守護民眾的家園和生命安全，中秋節前，今天特地送來親手製作中秋禮盒，感謝打火英雄的辛勞。

邱益森認為月圓人團圓的中秋節即將來臨，除了與親朋好友團聚烤肉外，更不可少的是準備一份暖心的伴手禮以表祝福之情，禮盒樣式千百種，親手製作的禮盒更能送到打火兄弟心坎裡。

消防局第二大隊表示，邱益森職業為空調工程，興趣廣泛，喜歡利用閒暇時間充實自我，自稱「什麼都會」，是大家眼中的好夥伴熱心腸的朋友，攝影、健身、烘焙、海釣等都難不倒他。因為早上在市場兼職，可以拿到最新鮮的土鳳梨，靈機一動回家熬醬，並搭配餅皮製作，時間長達14至18小時，頗費功夫，但能有舞台一展烘焙長才，自己也樂在其中，未來規畫可搭配興趣做公益，分享給弱勢兒童。