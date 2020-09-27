影／星巴克國華門市開賣 愛好者提前數小時「搶頭香」

知名連鎖咖啡店星巴克苗栗市國華門市今天中午12時開張，是苗栗市首間星巴克，也是縣內第5間門市，吸引消費者冒雨前來，等候中午開賣時「搶頭香」；星巴克5年前開始進駐苗栗縣，先後在國道西湖服務區、頭份尚順育樂世界及後龍高鐵苗栗車站、竹南鎮環市路開設門市，苗栗是全縣人口第2多的鄉鎮市，且是縣治所在地，但先前星巴克一直沒進駐，今天國華門市開幕，讓苗栗市喜愛星巴克的市民如願，有人直說「好開心」。

近來在苗栗市國華路、民族路相繼有知名連鎖咖啡店、火鍋店籌設，包括星巴克、路易莎咖啡、洄饗極の鍋物都來插旗，吸引不少市民的關注和期待。

星巴克2015年在國道3號西湖服務區率先開設門市，當時不少縣民專程前往消費，甚至有在地機車騎士為喝咖啡騎車闖入服務區停車場，但因停車場未設機車停車格而遭開罰。

星巴克國華門市位於巨蛋體育館斜對面，今天中午12時開賣，並提供打卡優惠，苗栗市明仁國中三年級張姓女生和同學上午9時就來等候，她說，以前想喝星巴克咖啡得到高鐵站或頭份，現在在苗栗市區就能消費，覺得好開心，今天特別來「搶頭香」。