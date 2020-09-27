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桃園A7居民塞車忍無可忍冒雨抗爭 打通樂善一路斷頭路

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龜山區A7社區居民冒雨陳情抗議，上演行動劇強烈訴求趕快打通樂善一路的「斷頭路」，解決每天出門塞車半小時到1小時嚴重塞車。記者曾增勳／攝影
桃園市龜山區A7社區居民冒雨陳情抗議，上演行動劇強烈訴求趕快打通樂善一路的「斷頭路」，解決每天出門塞車半小時到1小時嚴重塞車。記者曾增勳／攝影

桃園市龜山區A7合宜住宅人口暴增，多年前早應徵收打通的樂善一路至今變成「斷頭路」，造成2000多戶居民上下班每天塞車至少30分鐘到1小時，龜山區文青里長簡僑亨今天上午與居民上百人現場陳情抗議，市議員林正峰、林俐玲聲援，居民強烈要求內政部營建署恢復都市計畫、匡列預算，「打通樂善一路、還居民路權」解決嚴重塞車。

龜山文青里樂善一路遲未打通引發民怨，現場行動劇趕快解決打通樂善一路，簡僑亨與當地居民冒雨陳情抗議，林正峰表示，A7區聯外青山路嚴重塞車，樂善一路早在3、4年前就應打通，卻因營建署延宕，未編預算，至今未解決，居民一再陳情，希望市長鄭文燦協助解決。林俐玲亦表達將在總質詢向鄭市長質詢尋求解決，號召居民前往市議會參與。

簡僑亨表示，他日前前往市議會陳情，爭取龜山A7合宜住宅聯外道路開闢，尤其目前樂善一路未打通，目前居民1300多戶、明年將有1000戶入住，每天上下班嚴重塞車，汽機車甚至回堵到地下室，十分誇張，居民忍無可忍，且33個建案正在興建中，未來交通壅塞更加「恐怖」。

吳姓、陳姓居民表示，她每天前往板橋工作塞車塞到受不了，每天出樂善一路平均要塞車半小時，如果7時出門就會塞車1小時，居民一出門往青山路就塞車，實在難以怨受。

簡僑亨表示，營建署原應打通樂善一路，卻在2018年11月30日開會變更都市計畫，造成樂善一路無法串聯形成「斷頭路」，更造成青山路嚴重塞車，加上營建署A7基金10.9億元一直未編列預算造成無解，居民陳情強烈要求營建署恢復都計、匡列徵收開發預算，打通樂善一路到文桃路，解決A7社區打結交通。

市政府工務局表示，因為內政部營建署公告都計開闢樂善一路，並非串聯，而採T字路規畫，但是營建署遲遲沒有編列開發預算，市政府將行文營建署處理，只要營建署編列預算，市府就立即執行代辦工程施工。

桃園市龜山區A7社區居民冒雨陳情抗議，上演行動劇強烈訴求趕快打通樂善一路的「斷頭路」，解決每天出門塞車半小時到1小時嚴重塞車。記者曾增勳／攝影
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