桃園龍岡米干節廚藝小旅行 直播鄭文燦做涼拌木瓜絲

桃園市龍岡米干節今天中午舉辦廚藝小旅行活動體驗，桃園市長鄭文燦到場換上雲南傳統服飾，和學員一起動手做「涼拌木瓜絲」料理分送民眾品嘗，現場還直播與網友分享。

鄭文燦說，這是他第一次嘗試做「涼拌木瓜絲」，感受運用在地新鮮食材加上獨特調味，異國美食在台灣也能變化出不同特色，且符合台灣消費者的口味。

鄭文燦表示，廚藝小旅行是很棒的體驗活動，展現魅力金三角豐富的一面，龍岡米干節已經成為當地商圈重要活動，透過一系列美食、文化及表演活動，帶動當地商圈人氣並成為觀光亮點。

今天除了舉辦異國美食廚藝大挑戰，主辦單位也安排貴賓體驗雲南歌舞，桃園城市吉祥物ㄚ桃、園哥和新竹市吉祥物河馬樂樂也一起隨著音樂搖擺，氣氛相當熱鬧。立法委員湯蕙禎、觀旅局長楊勝評、桃園市商圈產業聯合會總會長王根深都出席活動。