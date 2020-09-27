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強化展區公共安全 台灣設計展主場館消防演練完成

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
為強化展區公共安全，消防局近日在主場館體育館進行消防演練。圖／新竹市政府提供
為強化展區公共安全，消防局近日在主場館體育館進行消防演練。圖／新竹市政府提供

「2020台灣設計展」展覽將在新竹市體育館、玻工館、孔廟及動物園Giftshop等12個場館展出，為強化展區公共安全，消防局近日在主場館體育館進行消防演練，項目包括工作人員初期滅火、通報119及疏散避難等緊急應變及搶救演練，從火災預防及搶救面向，確認公共安全無虞。

消防局長李世恭說，本次演練狀況假設體育館1樓展區數位瀑布電線走火引發火災，造成火警鈴聲大作，工作人員立即啟動緊急應變機制，執行通報119、初期滅火、人員疏散等自衛消防編組動作。消防局119獲報後，派遣救災人員及車輛到場協助搶救，抵達現場後即展開火災搶救，火勢在分工合作下，迅速撲滅火勢，本次搶救演練總計動員消防人員計8名，各式消防救災車輛3輛。

消防局表示，市府非常重視主場館安全，特別先召開會議研擬各項危機狀況，包括火災、地震等，並規畫應變處理機制，除了制訂大型群聚活動安全維護管理計畫外，針對場館內火災的危害，從預防面及搶救面分析，將可能發生火災的原因，包括人為縱火、電氣因素、煙蒂、明火烹調等，透過禁煙、設置監視器等方法降低火災發生機率，並訓練工作人員滅火、疏散及通報等技巧，完善緊急應變措施，防範於未然。

為強化展區公共安全，消防局近日在主場館體育館進行消防演練。圖／新竹市政府提供
為強化展區公共安全，消防局近日在主場館體育館進行消防演練。圖／新竹市政府提供

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