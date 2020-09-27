強化展區公共安全 台灣設計展主場館消防演練完成

「2020台灣設計展」展覽將在新竹市體育館、玻工館、孔廟及動物園Giftshop等12個場館展出，為強化展區公共安全，消防局近日在主場館體育館進行消防演練，項目包括工作人員初期滅火、通報119及疏散避難等緊急應變及搶救演練，從火災預防及搶救面向，確認公共安全無虞。

消防局長李世恭說，本次演練狀況假設體育館1樓展區數位瀑布電線走火引發火災，造成火警鈴聲大作，工作人員立即啟動緊急應變機制，執行通報119、初期滅火、人員疏散等自衛消防編組動作。消防局119獲報後，派遣救災人員及車輛到場協助搶救，抵達現場後即展開火災搶救，火勢在分工合作下，迅速撲滅火勢，本次搶救演練總計動員消防人員計8名，各式消防救災車輛3輛。