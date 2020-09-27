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2020台灣設計展30日開幕 「新竹獸」迎接蔡英文
2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將於9月30日舉辦開幕典禮，將邀來蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，及20國外交使節團來訪新竹，近日出沒於市區的「新竹獸本尊」將首次現身，並啟動位於市立體育館的「城市終端機」開啟為期11天的設計展；市長林智堅說，後疫情時代國人出入境受限，設計展匯集頂尖的設計與策展團隊，機會難得，歡迎民眾來參觀。
市府表示，這次到訪竹市的20國外交使節團包括聖克里斯多福及尼維斯、帛琉、 海地、貝里斯、吐瓦魯、馬紹爾、 瓜地馬拉、諾魯、宏都拉斯、尼加拉瓜、史瓦帝尼、聖文森及格瑞那丁等12邦交國大使及使館代表，巴布亞紐幾內亞、墨西哥、南非、斯洛伐克、捷克、以色列、印尼及索馬利蘭等8國也會有代表出席。
林智堅說，當天他將與策展人劉真蓉一同帶領蔡英文與使節貴賓走進城市終端機，體驗科技如何形塑現代生活，也能透過創新科技裝置感受「城市大數據」，展現出竹市獨步的科技前瞻實力。
林智堅指出，今年是抗疫年，口罩成進出公共場所的「通行證」，當天每位貴賓都會拿到一張「口罩邀請卡」，是本次策展團隊巧思，由國慶設計師葉忠宜操刀，螢光綠粉搭配黃藍跳色箭頭，送給總統、院長、各國使節。
另外，近日新竹獸的分身四處現身，獸手、尾巴、獸腳分別出沒東門派出所、轉運站、體育館，開幕當日神秘本尊也將現身。台灣設計展總策展人劉真蓉說，「新竹獸心臟」其實就位於主場館內，近日已經先啟動匯集城市設計能量，開幕當天就能見真章。
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