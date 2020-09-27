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桃市國民體育日 發揮自發、樂活、愛運動精神

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦出席國民體育日，鼓勵市民發揮「自發、樂活、愛運動」的精神。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長鄭文燦出席國民體育日，鼓勵市民發揮「自發、樂活、愛運動」的精神。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天上午前往楊梅區，出席國民體育日「常保運動 健康永固」活動，並表示運動是一種基本人權，希望透過舉辦體育日系列活動，鼓勵市民發揮「自發、樂活、愛運動」的精神，並將運動當作一種生活，尤其桃園擁有近山親水的優勢，非常適合舉辦各類體育活動。

今天上午雖然下雨，仍吸引上千民眾熱情響應，市府體育局長莊佳佳說，今年桃園市國民體育日活動由楊梅區體育會主辦，並邀請各區體育會及所轄運動社團、市民朋友參與，除了舉辦健走活動，還有牽手同心、土地公及土地婆擲杯、平步青雲等趣味競賽活動，以及打鼓、薩克斯風及舞蹈等精彩表演，讓市民朋友享受運動的樂趣。

立法委員黃世杰、湯蕙禎、市議員呂淑真、涂權吉、周玉琴、鄭淑方、楊梅區長羅國裕、中華民國跆拳道協會理事長張火爐都出席活動。

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