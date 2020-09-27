台北安養院大火 桃園4局處成立長照機構專案稽查小組

台北市一處違法設立安養院日前發生嚴重火災，長者遭惡火奪命。桃園市長鄭市長指示，由4局處成立長照機構專案稽查小組，獲通報立即啟動聯合稽查。

衛生局表示，凡是透過通報疑似未立案機構，將由衛生局擔任窗口，與社會局、民政局及警察局組成專案小組聯合稽查，並落實後續追蹤機制。如民眾有發現疑似未立案機構，可撥打桃園市民服務專線1999轉衛生局辦理。

鄭文燦指出，失能長者入住長照機構，照顧人力、照顧品質及公共安全都非常重要，如發現有違法收容機構，將由衛生局及社會局依相關法規嚴懲，也要求社會局要做好後續住民安置及轉介追蹤，聯合稽查小組也會持續追蹤。

衛生局呼籲，合法立案的長照機構於開業前均須經過衛生局、社會局、建管處及消防局審查，保障住民安全，建議民眾選擇合法立案機構，選擇前也建議實地到機構進行了解。

選擇機構時需多留意，衛生局提醒民眾，3大原則分別為「停：先思考家人的需要」、「看：親自到機構多看看照護環境，了解機構的評價，觀察機構環境，室內氣味，詢問契約內容及收費方式」、「聽：聽聽專業人員及過來人的經驗談」。