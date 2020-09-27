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苗栗推無菸環境，即日起辦「無菸玩很大」拍照打卡抽獎
苗栗縣政府衛生局推動無菸環境，即日起至9月30日止舉辦「無菸玩很大」拍照打卡抽獎活動，民眾到禁菸場所竹南鎮獅山親子公園及三義鄉勝興車站與「禁菸小尖兵」貓裏喵打卡版一起拍照，將相片上傳「苗栗健康加油站」臉書粉絲專頁，就有機會參加抽獎。
苗栗縣衛生局指出，菸害防制法第15條規定供兒童及少年教育或活動為主要目的場所、車站全面禁菸，且車站禁菸部份還包含候車月台。因此，衛生局在竹南鎮獅山親子公園及三義鄉舊山線勝興車站擺放「戒菸小尖兵」貓裏喵打卡版，只要揪好友在其中1個活動打卡點，與「戒菸小尖兵」貓裏喵背板拍照並將照片上傳至「苗栗健康加油站」活動貼文留言處，tag2位戒菸好朋友，留下禁菸宣言就能立即獲抽獎資格，獎項有影城電影票券15名、超商商品卡100元15名，得獎名單10月14日公佈在苗栗健康加油站臉書。
衛生局張局長蕊仙表示，獅山親子公園平時或假日都會有家長帶小朋友來遊玩，勝興車站是縣內著名的觀光景點，也有許多遊客來遊憩，期望到來這些地點遊憩的民眾、遊客也能知道苗栗縣內有那些場所全面禁菸，且違反規定吸菸者會被開罰2000元至1萬元罰鍰，提醒民眾到這些景點遊玩時切勿吸菸，以免傷了自身及周遭人的健康，同時也傷了自己荷包。
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