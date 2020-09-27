台灣設計展在新竹 三線接駁車暢遊

「2020台灣設計展Check in 新竹 人來風」將在10月1日至11日登場，新竹市政府呼籲，邀請民眾多利用大眾運輸工具，會場接駁車共有三線，循環線帶民眾暢遊橫跨前後站的舊城區、新竹公園兩展區，行經轉運站、火車站、新竹市府、體育館等節點，另樹林頭、東光線則方便開車民眾將車停在樹林頭停車場與東光停車場，再透過接駁車進入會場。

市府指出，樹林頭線部分由樹林頭站（東大路二段477號對面）到新竹州廳站（新竹市東區90號附近）；東光線由東光停車場站（原華麗雅緻，公園路216巷35號對面）到體育館（公園路295號）； 循環線部分由體育館（公園路295號）至新竹轉運站（火車站後站風雨走廊）至新竹站前站（中正路28號附近）至新竹州廳站（新竹市東區90號附近）至體育館

市府表示，10月1日至3日、10月9日至10日，上午9點半發車，末班車晚上八點半。10月4日及11日，上午9點半發車，末班車下午五點半。樹林頭線及東光線去程收費10元（請自備零錢，恕不找零，18歲以下及65歲以上免費），回程免費，循環線免費。接駁車每15分鐘1班。

市府交通處提醒，防疫期間，搭配乘接駁車需戴口罩方得上車，倘未戴口罩則無法上車搭乘。開車民眾請前往樹林頭停車場及東光停車場停車後，搭乘接駁車前往會場，搭乘高鐵或火車民眾，可至新竹火車站後，前往新竹轉運站搭乘接駁車前往會場，搭乘國道客運民眾，可至新竹轉運站搭乘接駁車前往會場。