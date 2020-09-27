改善豆子埔溪水環境 竹縣府提高維護經費預算至1000萬

新竹縣竹北市豆子埔溪近年來每到旱季就傳出鱼群暴斃事件，新竹縣政府積極鑿井、提高明年度維護管理經費，並辦理豆子埔溪整體水環境營造計畫說明會傾聽民意，盼多管齊下讓豆子埔溪的水質、水量、水環境向上提昇。

縣長楊文科表示，豆子埔溪是竹北市的母親河，希望能集思廣義，找出根本整治之道，不再傳出溪水變牛奶色或魚群翻白肚的情形。

工務處水利科表示，豆子埔溪吳濁流橋上、下游200公尺，以及社崙橋以下300公尺，今年初發現大量死魚，縣府除了協調新竹農田水利會調節放水、重新啟用翰林橋上游一口舊井外，並新鑿兩口深井，地點分別在縣政2號橋和義崙橋附近，預計10月15日完工，屆時遇枯水期就可派上用場。

工務處指出，過去編列的「豆子埔溪環境景觀綠美化維護管理經費」預算通常是1年200萬元，明年的預算則調高5倍為1000萬元，讓清淤、除草、維修護岸的經費更充裕。

另外，縣府也邀請前內政部長、台大土木工程系教授李鴻源，分享「河川治理與實踐案例」，為豆子埔溪改善提出建議；並舉辦豆子埔溪整體水環境營造計畫說明會，盼透過公民參與對話，讓政策由下而上延伸， 翻轉豆子埔溪成為台中的柳川或是歐洲萊茵河，成為休憩、觀光新亮點。