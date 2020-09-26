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太陽能光電板斷電仍有電 屋頂「種電」 火災怎麼救？

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市消防局第二救災救護大隊辦理畜牧業太陽能光電搶救訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第二救災救護大隊辦理畜牧業太陽能光電搶救訓練。記者吳淑玲／翻攝

政府力推太陽能光電，越來越多處所紛紛投入設置太陽能光電設施發電，也陸續傳出太陽能板火災，日前桃園養豬戶因太陽能板影響救災造成大量豬隻死亡，台南市消防局第二大隊進行太陽能板火災事故搶救，強化第一線救災人員太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能，也降低養雞、養豬等家禽家畜使用太陽能板火災降低率。

消防局第二大隊大隊長丁春能表示，參酌內政部消防署「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，太陽能光電設備建物若發生火警，即使台電斷電，太陽能板配線仍有電力，救災時不能貿然射水，滅火行動盡可能使用乾粉或氣體藥劑。若需射水，建議在6至10公尺以上之距離處，以展開角度30度以上之水霧射水，且瞄子出水壓力至少7kgf／cm2。且太陽能板破碎時會形成大小碎片，有掉落危險，消防人員搶救時應特別注意。

丁春能說，太陽能光電設備的特性為有陽光照射就有電流產生，而通電設備的搶救第一時間又不能先以水線射水搶救，所以在太陽能光電設備的管理更應落實，未來將持續針對是類高危險因子場所辦理搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。

消防局第二大隊也商借轄內烏山頭能源牧能（養雞場），讓消防人員到現場瞭解該類場所太陽能搶救的特性及安全注意事項，並指導業者注意防範太陽能火災，期藉由專案訓練使第一線救災人員掌握搶救重點；太陽能光電設備建置廠商厚銓泰環能科技股份有限公司也派技師協助指導，現場提供消防人員搶救應變資訊及安全注意事項。

台南市消防局第二救災救護大隊辦理畜牧業太陽能光電搶救訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第二救災救護大隊辦理畜牧業太陽能光電搶救訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第二救災救護大隊辦理畜牧業太陽能光電搶救訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第二救災救護大隊辦理畜牧業太陽能光電搶救訓練。記者吳淑玲／翻攝

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