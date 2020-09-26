太陽能光電板斷電仍有電 屋頂「種電」 火災怎麼救？

政府力推太陽能光電，越來越多處所紛紛投入設置太陽能光電設施發電，也陸續傳出太陽能板火災，日前桃園養豬戶因太陽能板影響救災造成大量豬隻死亡，台南市消防局第二大隊進行太陽能板火災事故搶救，強化第一線救災人員太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能，也降低養雞、養豬等家禽家畜使用太陽能板火災降低率。

消防局第二大隊大隊長丁春能表示，參酌內政部消防署「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，太陽能光電設備建物若發生火警，即使台電斷電，太陽能板配線仍有電力，救災時不能貿然射水，滅火行動盡可能使用乾粉或氣體藥劑。若需射水，建議在6至10公尺以上之距離處，以展開角度30度以上之水霧射水，且瞄子出水壓力至少7kgf／cm2。且太陽能板破碎時會形成大小碎片，有掉落危險，消防人員搶救時應特別注意。

丁春能說，太陽能光電設備的特性為有陽光照射就有電流產生，而通電設備的搶救第一時間又不能先以水線射水搶救，所以在太陽能光電設備的管理更應落實，未來將持續針對是類高危險因子場所辦理搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。