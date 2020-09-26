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苗栗公館老茄苳百歲生日 103首詩祝壽再傳詠下個百年
苗栗縣公館國中、國小旁五福公園5棵老茄苳，台灣護樹、救樹先驅，今天慶祝百歲生日，苗栗縣國學會徵詩103首祝壽，也列為教材，97歲公館國中退休老師陳孝祿、愛樹人彭鈺明等人期許傳詠老樹故事再百年。
地方今天在五福公園為老茄苳慶生，苗栗縣議員孫素娥、公館鄉長曾美露、鄉民代表會主席劉冠霆等人都到場，公館國小學童也出席朗誦詩歌，陳孝祿、彭鈺明、公館鄉館南社區發展協會理事長羅國海等人分享，5棵茄苳樹歷經劫難，安度危機至今，成為人類與自然界和諧相處的最佳典範。
老茄苳百歲生日，國學會以「公館鄉民眾護百齡老樹-台灣護樹30周年」為詩題，向全國詩友徵稿，今天在會場展示，相關成果彙整後將編輯成冊，運用在社區深度文化之旅，及學校鄉土教材，扎根學生接手傳詠老樹的故事。
彭鈺明等人說，老茄苳於1935年中部大地震時，樹下是救治傷患臨時場所，1990年因水泥鋪面，造成茄苳樹枯黃，生長勢衰弱，地方發起鑽孔、灌水救樹，成了台灣救樹護樹的先驅，後來老茄苳歷經土地可能被出售等危機，還好社區不斷投入，老茄苳維持生意盎然，故事還在傳承與進行中。
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