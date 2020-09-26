桃園地景藝術節首周受傷17件 議員要求改善

2020桃園地景藝術節開幕一周以來，吸引不少遊客造訪，卻屢傳民眾受傷，開展以來累積達17件，展區安全令人擔憂。文化局解釋，受傷案件中多為小朋友奔跑摔傷、擦傷，僅2件為遭竹製展品割傷，已請工作人員加強宣導小朋友不要推擠奔跑，避免類似事件再發生。

議員黃敬平指出，桃園地景藝術節在中壢大崙、平鎮雙連坡舉辦，作品皆以竹子打造而成，上周(9月18日)開幕起受傷案件累積達17件，平均一天2.4件，最多的時候一天有5件受傷，有的是跌倒擦傷、有的是遭竹子割傷，公有設施進出人次眾多，尤其學校團體也會到展場，對安全性的問題應該更謹慎為之。

文化局文創影視科長陳瑋鴻表示，地景藝術節舉辦於戶外空間，周邊本就有許多社區既有設施，受傷案件中多數發生在碉堡公園，小朋友在遊玩園內的共融式設施時，跑跳時發生小擦傷、碰傷，近日也有因下雨天路滑導致小朋友滑倒的狀況。

他解釋，受傷案件中僅有2件與作品有關，為學校帶隊參訪時，有小朋友於雙連坡的漣漪迷宮中奔跑時遭竹子劃傷，經展區旁的醫護站包扎處理沒有大礙。各作品內皆設有「禁止推擠奔跑」的告示牌，也會持續進行每日作品維護，並要求工作人員加強宣導。