苗栗優質大閘蟹10月上市 縣府籲認明防偽蟹環

秋天品蟹季節到來，苗栗縣政府輔導養殖的優質大閘蟹10月將上市，對於坊間已有蟹農提早開賣，農業處呼籲認明縣府核發的產地標章防偽蟹環，才是經把關、通過藥檢的大閘蟹。

苗栗縣政府輔導在地蟹農專業養殖大閘蟹今年邁入第10年，蟹農養殖技術日益成熟，加上與上海海洋大學技術合作，實施綠色生態、疏養模式，大幅提升存活率及大閘蟹品質。

苗栗縣政府農業處漁業科表示，今年輔導大閘蟹養殖戶共34戶，養殖面積約17公頃，放養量約27萬隻，存活率估計平均可達3成以上，預計10月起上市開賣，28日將在縣府舉辦記者會協助宣傳行銷。

然而坊間出現部分養殖業者日前搶先開賣「苗栗大閘蟹」，農業處澄清，提早上市業者並非縣府輔導對象，呼籲民眾認明縣府核發之產地標章防偽蟹環，品質安全才有保障。

農業處表示，縣府輔導養殖大閘蟹，從蟹苗採購、技術支援到藥物殘留檢驗皆有嚴格把關，上市前須通過64項藥物殘留及戴奧辛抽檢合格，才能掛上防偽蟹環，今年配合農委會擴大防疫檢疫措施，增加十足目虹彩病毒抽檢；蟹環正面依重量分級為金色或銀色標章，反面則有防偽QR Code，可查詢養殖戶資料。

農業處漁業科長林俊吉說，縣府輔導多年，成功打響「苗栗優質大閘蟹」招牌，但也引起不肖業者覬覦，網路上出現許多假冒苗栗優質大閘蟹名義販售來路不明的大閘蟹或相關加工產品，建議消費者於10月上市後，優先在有信譽的電商平台或透過縣府輔導的「苗栗縣優質大閘蟹產銷協會」、「苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會」購買、品蟹。