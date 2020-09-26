快訊

美國外交承認台灣？前北約指揮官：北京恐全面犯台

共軍情報船現蹤東部海域 疑情蒐我試射飛彈數據

苗栗優質大閘蟹10月上市 縣府籲認明防偽蟹環

中央社 / 苗栗縣26日電

秋天品蟹季節到來，苗栗縣政府輔導養殖的優質大閘蟹10月將上市，對於坊間已有蟹農提早開賣，農業處呼籲認明縣府核發的產地標章防偽蟹環，才是經把關、通過藥檢的大閘蟹。

苗栗縣政府輔導在地蟹農專業養殖大閘蟹今年邁入第10年，蟹農養殖技術日益成熟，加上與上海海洋大學技術合作，實施綠色生態、疏養模式，大幅提升存活率及大閘蟹品質。

苗栗縣政府農業處漁業科表示，今年輔導大閘蟹養殖戶共34戶，養殖面積約17公頃，放養量約27萬隻，存活率估計平均可達3成以上，預計10月起上市開賣，28日將在縣府舉辦記者會協助宣傳行銷。

然而坊間出現部分養殖業者日前搶先開賣「苗栗大閘蟹」，農業處澄清，提早上市業者並非縣府輔導對象，呼籲民眾認明縣府核發之產地標章防偽蟹環，品質安全才有保障。

農業處表示，縣府輔導養殖大閘蟹，從蟹苗採購、技術支援到藥物殘留檢驗皆有嚴格把關，上市前須通過64項藥物殘留及戴奧辛抽檢合格，才能掛上防偽蟹環，今年配合農委會擴大防疫檢疫措施，增加十足目虹彩病毒抽檢；蟹環正面依重量分級為金色或銀色標章，反面則有防偽QR Code，可查詢養殖戶資料。

農業處漁業科長林俊吉說，縣府輔導多年，成功打響「苗栗優質大閘蟹」招牌，但也引起不肖業者覬覦，網路上出現許多假冒苗栗優質大閘蟹名義販售來路不明的大閘蟹或相關加工產品，建議消費者於10月上市後，優先在有信譽的電商平台或透過縣府輔導的「苗栗縣優質大閘蟹產銷協會」、「苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會」購買、品蟹。

大閘蟹 苗栗縣

延伸閱讀

停車位就設在機關大門口 苗栗身障朋友好窩心

特技雜耍新馬戲 臺灣特技團27日晚頭份尚順演出

81隊比9隊 苗栗3對3籃賽男女獎金有別被「告」上監院

苗栗今天好有愛心 他們關懷弱勢做公益

相關新聞

桃園捷運綠線現在進行式 施工現況線上隨選隨看

由台鐵桃園7號倉庫活化打造的桃園軌道願景館，今天歡喜迎接2周年館慶，除了連續5個周末假日推出軌道大富翁遊戲，讓遊客在遊戲...

苗栗公館老茄苳百歲生日 103首詩祝壽再傳詠下個百年

苗栗縣公館國中、國小旁五福公園5棵老茄苳，台灣護樹、救樹先驅，今天慶祝百歲生日，苗栗縣國學會徵詩103首祝壽，也列為教材...

桃園地景藝術節首周受傷17件 議員要求改善

2020桃園地景藝術節開幕一周以來，吸引不少遊客造訪，卻屢傳民眾受傷，開展以來累積達17件，展區安全令人擔憂。文化局解釋...

桃園鐵路地下化 萬壽路20多拆遷戶掛白布條抗議

桃園鐵路地下化工程規畫萬壽路三段部分土地作為綠地、道路，沿線約廿多戶因房舍部分違建占用鐵路與國有財產署用地面臨拆遷，近日...

竹縣寶山鄉竹43線拓寬2期動工 預計後年7月完工

新竹縣政府自1998年向中央爭取補助，逐年拓寬寶山鄉竹43線三峰路，今天終於啟動第2期工程，即國道3號寶山交流道聯絡道拓...

3000人後龍地景健行3D立體路線 鎮長保證不虛此行

苗栗縣後龍鎮公所每年入秋辦理大型健行活動，鎮長朱秋隆等人介紹今年3D立體路線，沿途媽靈宮、過港隧道、風力發電組等地景，還...

高齡性平歌唱賽 長輩為姐姐受教權被剝奪抱不平

許多生活中耳熟能詳歌曲中，其實存在著許多傳統社會的性別刻板印象。桃園市社會局專為高齡長輩舉辦「性平好聲音歌唱錦標賽」，由...

台灣設計展舊城區展館亮相 VR體驗州圖魔幻空間

台灣設計展10月1日登場，新竹市長林智堅今天帶路舊城區各展館，塵封36年的州圖安排重啟•未來閱讀開幕大展，利用虛擬實境V...

推動客家文化成社區顯學 蕭珍纓獲特優村里長表揚

苗栗縣頭份市東庄里長蕭珍纓與丈夫張木榮致力推動客家文化傳承，白天「阿公阿婆ㄟ童謠奈去嘞」、晚上找專業教客家大戲，也成了社...

停車位就設在機關大門口 苗栗身障朋友好窩心

公家機關給一些民眾有衙門刻板印象，冰冷難以接近，最近苗栗縣政府稅務局將身心障礙專用停車位，直接畫設在大門口前，苗栗市公所...

關西外環道說明會爆衝突 正反雙方口角激烈氣氛火爆

新竹縣政府今天在關西鎮公所舉行118外環道興建工程說明會，現場數百名鄉親參與，但因支持方與反對方意見不同，會場數度爆發口...

促進觀光交流 桃、高雄簽署雙潭合作送客MOU

桃園市長鄭文燦昨天下午前往高雄市左營物產館，出席「高雄桃園雙潭合作送客MOU簽署記者會」時表示，為鼓勵高雄及桃園的市民互...

熱門新聞

影／全國第1家無印良品全聯開幕 黃敏惠逛超市婆媽歡迎

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

以車換車長期佔用 汐止湖前街擬收費停車

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

砂石車開「簍空2軌橋」過濁水溪超順 網看傻：膽量大考驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。