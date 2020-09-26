快訊

美國外交承認台灣？前北約指揮官：北京恐全面犯台

共軍情報船現蹤東部海域 疑情蒐我試射飛彈數據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園捷運綠線現在進行式 施工現況線上隨選隨看

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園軌道願景館增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾可點選查看工區動態。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾可點選查看工區動態。記者張裕珍／攝影

由台鐵桃園7號倉庫活化打造的桃園軌道願景館，今天歡喜迎接2周年館慶，除了連續5個周末假日推出軌道大富翁遊戲，讓遊客在遊戲中認識桃園三心六線軌道建設發展，這次也在館內增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾來拍照打卡可獲得捷運綠線車廂DIY紙模型，另即時影像也可上捷運工程局官網https://dorts.tycg.gov.tw/business/mrt-green-line點選，隨時隨地都能查看捷運工區動態。

市府捷運工程局指出，為掌控捷運綠線工區動態，原本就有架設監視器進行內部監看，為了讓工程更加透明化，將沿線20個監視器鏡頭影像上網公開，24小時播放，除了能讓市民朋友即時了解施工圍籬內的進度，一同關心重大建設，鏡頭也能270度旋轉，可拍攝到周邊車流等動態影像，若發現車流量大，民眾可提前改走替代道路。

市長鄭文燦下午出席2周年館慶記者會，他說，軌道願景館2018年9月25日正式營運迄今已超過40萬人次參觀，館內除了有復刻版的「桃園驛」，還有軌道歷史區、軌道技術區、軌道願景區、多媒體互動區、交通圖書室等展區，以寓教於樂的方式介紹桃園正在推動的軌道建設，館外則展示一台退役實體潛盾機與舊桃園車站第二月台棚架。

捷運綠線工程如火如荼，鄭文燦也透過即時影像顯示器，點選查看捷運綠線工程現況，他說，綠色、人本、環保、便捷及智慧是軌道運輸、大眾運輸的發展願景，捷運綠線全長約27.8公里、共21站，目前高架段首座跨橋面版已經完成，高架軌道也逐漸成形中，地下段亦以桃園車站G07站為分界，正在執行站體開挖，邀市民一起關心。

市府捷運工程局指出，歡慶2周年館慶，9月27日、10月3日、4日、10日、11日等5個假日將在館內舉辦軌道大富翁遊戲，每天上下午各一場，今起至10月11日的館慶期間來到桃園軌道願景館拍照打卡，並寫下「桃園軌道願景館兩歲生日快樂」後上傳社群網站，就有機會獲得「桃園捷運綠線車廂」DIY紙模型，每日限量50份。

桃園軌道願景館增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾可點選查看工區動態。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾可點選查看工區動態。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾可點選查看工區動態。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾可點選查看工區動態。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾可點選查看工區動態。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾可點選查看工區動態。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾可點選查看工區動態。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾可點選查看工區動態。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館今天歡慶2周年，市長鄭文燦與捷工局吉祥物「捷寶」和小朋友一起合照。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館今天歡慶2周年，市長鄭文燦與捷工局吉祥物「捷寶」和小朋友一起合照。記者張裕珍／攝影

捷運

延伸閱讀

促進觀光交流 桃、高雄簽署雙潭合作送客MOU

候用校長充當司機 包正豪批桃園教育局長：侮辱誰？

桃園觀音晚間驚傳沼氣氣爆 台電2人孔蓋炸飛路面隆起

高雄桃園推觀光被問選總統 鄭文燦：好好當市長

相關新聞

桃園捷運綠線現在進行式 施工現況線上隨選隨看

由台鐵桃園7號倉庫活化打造的桃園軌道願景館，今天歡喜迎接2周年館慶，除了連續5個周末假日推出軌道大富翁遊戲，讓遊客在遊戲...

苗栗公館老茄苳百歲生日 103首詩祝壽再傳詠下個百年

苗栗縣公館國中、國小旁五福公園5棵老茄苳，台灣護樹、救樹先驅，今天慶祝百歲生日，苗栗縣國學會徵詩103首祝壽，也列為教材...

桃園地景藝術節首周受傷17件 議員要求改善

2020桃園地景藝術節開幕一周以來，吸引不少遊客造訪，卻屢傳民眾受傷，開展以來累積達17件，展區安全令人擔憂。文化局解釋...

桃園鐵路地下化 萬壽路20多拆遷戶掛白布條抗議

桃園鐵路地下化工程規畫萬壽路三段部分土地作為綠地、道路，沿線約廿多戶因房舍部分違建占用鐵路與國有財產署用地面臨拆遷，近日...

竹縣寶山鄉竹43線拓寬2期動工 預計後年7月完工

新竹縣政府自1998年向中央爭取補助，逐年拓寬寶山鄉竹43線三峰路，今天終於啟動第2期工程，即國道3號寶山交流道聯絡道拓...

3000人後龍地景健行3D立體路線 鎮長保證不虛此行

苗栗縣後龍鎮公所每年入秋辦理大型健行活動，鎮長朱秋隆等人介紹今年3D立體路線，沿途媽靈宮、過港隧道、風力發電組等地景，還...

高齡性平歌唱賽 長輩為姐姐受教權被剝奪抱不平

許多生活中耳熟能詳歌曲中，其實存在著許多傳統社會的性別刻板印象。桃園市社會局專為高齡長輩舉辦「性平好聲音歌唱錦標賽」，由...

台灣設計展舊城區展館亮相 VR體驗州圖魔幻空間

台灣設計展10月1日登場，新竹市長林智堅今天帶路舊城區各展館，塵封36年的州圖安排重啟•未來閱讀開幕大展，利用虛擬實境V...

推動客家文化成社區顯學 蕭珍纓獲特優村里長表揚

苗栗縣頭份市東庄里長蕭珍纓與丈夫張木榮致力推動客家文化傳承，白天「阿公阿婆ㄟ童謠奈去嘞」、晚上找專業教客家大戲，也成了社...

停車位就設在機關大門口 苗栗身障朋友好窩心

公家機關給一些民眾有衙門刻板印象，冰冷難以接近，最近苗栗縣政府稅務局將身心障礙專用停車位，直接畫設在大門口前，苗栗市公所...

關西外環道說明會爆衝突 正反雙方口角激烈氣氛火爆

新竹縣政府今天在關西鎮公所舉行118外環道興建工程說明會，現場數百名鄉親參與，但因支持方與反對方意見不同，會場數度爆發口...

促進觀光交流 桃、高雄簽署雙潭合作送客MOU

桃園市長鄭文燦昨天下午前往高雄市左營物產館，出席「高雄桃園雙潭合作送客MOU簽署記者會」時表示，為鼓勵高雄及桃園的市民互...

熱門新聞

影／全國第1家無印良品全聯開幕 黃敏惠逛超市婆媽歡迎

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

以車換車長期佔用 汐止湖前街擬收費停車

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

砂石車開「簍空2軌橋」過濁水溪超順 網看傻：膽量大考驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。