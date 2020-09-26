桃園捷運綠線現在進行式 施工現況線上隨選隨看

由台鐵桃園7號倉庫活化打造的桃園軌道願景館，今天歡喜迎接2周年館慶，除了連續5個周末假日推出軌道大富翁遊戲，讓遊客在遊戲中認識桃園三心六線軌道建設發展，這次也在館內增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，民眾來拍照打卡可獲得捷運綠線車廂DIY紙模型，另即時影像也可上捷運工程局官網https://dorts.tycg.gov.tw/business/mrt-green-line點選，隨時隨地都能查看捷運工區動態。

市府捷運工程局指出，為掌控捷運綠線工區動態，原本就有架設監視器進行內部監看，為了讓工程更加透明化，將沿線20個監視器鏡頭影像上網公開，24小時播放，除了能讓市民朋友即時了解施工圍籬內的進度，一同關心重大建設，鏡頭也能270度旋轉，可拍攝到周邊車流等動態影像，若發現車流量大，民眾可提前改走替代道路。

市長鄭文燦下午出席2周年館慶記者會，他說，軌道願景館2018年9月25日正式營運迄今已超過40萬人次參觀，館內除了有復刻版的「桃園驛」，還有軌道歷史區、軌道技術區、軌道願景區、多媒體互動區、交通圖書室等展區，以寓教於樂的方式介紹桃園正在推動的軌道建設，館外則展示一台退役實體潛盾機與舊桃園車站第二月台棚架。

捷運綠線工程如火如荼，鄭文燦也透過即時影像顯示器，點選查看捷運綠線工程現況，他說，綠色、人本、環保、便捷及智慧是軌道運輸、大眾運輸的發展願景，捷運綠線全長約27.8公里、共21站，目前高架段首座跨橋面版已經完成，高架軌道也逐漸成形中，地下段亦以桃園車站G07站為分界，正在執行站體開挖，邀市民一起關心。