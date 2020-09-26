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竹縣寶山鄉竹43線拓寬2期動工 預計後年7月完工

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
今天上午縣府舉行動工典禮，拓寬工程預計2022年就會完工通車。圖／縣府提供
今天上午縣府舉行動工典禮，拓寬工程預計2022年就會完工通車。圖／縣府提供

新竹縣政府自1998年向中央爭取補助，逐年拓寬寶山鄉竹43線三峰路，今天終於啟動第2期工程，即國道3號寶山交流道聯絡道拓寬工程，全長2.3公里，計畫寬度15公尺，預計工程在2022年7月就能完工。

縣長楊文科表示，相信這條道路完工之後，不只帶來交通便利，也帶來很大的經濟效益，特別是台積電在寶山鄉大崎村積極建廠，將會有很多工程師居住在此，交通便利將吸引許多人來此定居及就業，期待這條道路如期如質完工，帶動北埔、峨眉及寶山大隘三鄉經濟成長。

縣府工務處指出，第2期竹43線拓寬工程將銜接第1期，範圍為3K+695至6K+000處，計畫路幅寬度15公尺，核定總工程費5億2865萬元，其中工程費3億6165萬元、，徵地費1億6700萬元，由中央補助3億9011萬元，縣府自籌1億3854萬元。

寶山鄉長邱坤桶表示，期盼寶山鄉能與峨眉鄉共同爭取將竹43線三峰路繼續向前拓寬，未來從國道3號寶山交流道通往台3線最主要的主動脈能夠更順暢，感謝縣府協助地方共同積極向中央爭取。

縣府說明，路線於2014年9月就完成環境影響評估，路線設計盡可能避免拆遷民宅，部分路段線形採截彎取直，期盼促進科學園區與寶山地區的發展，完善新竹山區外環道路路網，改善竹43線既有道路地形起伏及道路線形不佳等缺點，維護人車出入安全，滿足寶山地區交通需求及提升運輸服務水準。

今天上午縣府舉行動工典禮，拓寬工程預計2022年就會完工通車。圖／縣府提供
今天上午縣府舉行動工典禮，拓寬工程預計2022年就會完工通車。圖／縣府提供
竹43線目前道路現況，未來將拓寬為雙向3.5公尺快車道及3公尺慢車道，兩側路肩寬為1公尺。圖／縣府提供
竹43線目前道路現況，未來將拓寬為雙向3.5公尺快車道及3公尺慢車道，兩側路肩寬為1公尺。圖／縣府提供

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