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3000人後龍地景健行3D立體路線 鎮長保證不虛此行

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮大型健行活動10月17日登場，鎮長朱秋隆（右一）等人介紹今年3D立體路線。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮大型健行活動10月17日登場，鎮長朱秋隆（右一）等人介紹今年3D立體路線。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣後龍鎮公所每年入秋辦理大型健行活動，鎮長朱秋隆等人介紹今年3D立體路線，沿途媽靈宮、過港隧道、風力發電組等地景，還有落日海景，保證不虛此行，9月28日上午8點30分起受理報名，限額3000人，手腳要快。

後龍鎮公所結合地景，2015年起每年秋天辦理大型健行活動，也備受期待，今年10月17日下午4點從赤土崎媽靈宮出發，沿途經港舊隧道、好望角，再回到媽靈宮，全程7.2公里，約需2個小時，公所準備美食饗宴供享用，邊用餐還可以欣賞晚會，並參加抽獎活動。

這項活動不收費，9月28日上午8點半開始受理報名，其中網路1000個名額，上https://reurl.cc/d5mbr8或至臉書粉絲專頁「後龍鎮公所」搜尋相關資訊，紙本報名2000個名額，9月28日起上班日上午8點30分至下午4點30分至後龍鎮公所1樓填寫報名表。

鎮公所指出，報名成功者，活動當天完成報到並全程參與，可獲得「SEA U in Houlong」限量T恤，及1張摸彩券，10月17日當天接駁車往返媽靈宮、後龍火車站及高鐵苗栗站，下午1點到4點、晚上7點30分到9點30分，每50分鐘一班。

朱秋隆表示，今年健行路線感覺好像3D立體路線，一開始下坡愜意，隨後途經鐵道風情、隧道神秘，最後緩坡而上欣賞好望角夕陽風景，再回到媽靈宮參加晚會，有山、有海、有隧道鐵道，還有媽祖相伴，保證讓民眾不虛此行。

苗栗縣後龍鎮大型健行活動10月17日登場，鎮長朱秋隆（右一）等人邀民眾參加，保證不虛此行。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮大型健行活動10月17日登場，鎮長朱秋隆（右一）等人邀民眾參加，保證不虛此行。圖／後龍鎮公所提供

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