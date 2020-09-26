高齡性平歌唱賽 長輩為姐姐受教權被剝奪抱不平

許多生活中耳熟能詳歌曲中，其實存在著許多傳統社會的性別刻板印象。桃園市社會局專為高齡長輩舉辦「性平好聲音歌唱錦標賽」，由范靜豐老先生演唱歌曲「孤女的願望」獲得第一名，他感嘆，過去的時代對女性太不公平，自己的姐姐和歌曲女主角的遭遇相仿，小學畢業後就沒再讀書，到工廠當女工，領微薄的薪水過完一生。

桃園市社會局今年性平宣導活動以「高齡者性別議題」為主軸，首度將性平融入長輩喜愛的歌唱活動，舉辦「性平好聲音歌唱錦標賽」，邀請桃市社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站推薦65歲以上的長輩參賽，經過性平專家初選，共遴選出15位進入決賽。

比賽以8首性別議題相關歌曲為指定曲，如「望春風」反映傳統社會中的男尊女卑；「媽媽歌星」述說著在職業中存在的性別刻板印象，以及單親媽媽的困境；「阿母的手」則代表家務分工的性別議題，由參賽者唱出其中不合時宜的性別觀念，帶領台下民眾從歌曲中看見日常生活中的性別議題。

社會局專委魏筠說，今天有長輩在演唱完歌曲後，向觀眾訴說著求學過程中因性別不平等遭受的委屈，直接在台上哭了，孫女走上台前對她說「阿嬤我愛你」，看到這場面相當動容。