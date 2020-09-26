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台灣設計展舊城區展館亮相 VR體驗州圖魔幻空間
台灣設計展10月1日登場，新竹市長林智堅今天帶路舊城區各展館，塵封36年的州圖安排重啟•未來閱讀開幕大展，利用虛擬實境VR探訪州圖，也展示1928年出版的寫真書「新竹大觀」，市府提醒，配合設計展，29日至10月11日部分路段封街管制。
州圖展示舊時的圖書館書庫，羅列日治時代明信片、書籍、刊物、地圖等，傳統手工書籍裝幀拆解與重構打造「讀海」，可坐躺在超大裝幀書上徜徉書海，林智堅戴上VR眼鏡體驗全新的州圖空間，搭配移動軌道徜徉在魔幻圖書空間，推薦千萬別錯過。
美術館風城轉生站成為旅遊服務站，規畫6條旅行路線，下載設計展App就能由林智堅等人訴說新竹故事；新竹第1間百貨公司新州屋規畫九降米粉道展區，設計成米食展覽快閃店，展示文創米粉商品，古早味米粉攤讓大家試吃並解析米粉、水粉、炊粉不同的製作方法。
大同108展區竹塹練工房則帶大家走進蓪草森林，可體驗蓪草紙染色、上膠DIY創意蓪草樹，也展出新竹傳統工藝螺鈿，展區內蓪鈿效應-工藝創作成果展，由螺鈿、蓪草4名國寶工藝匠師共同參與，明天起搶先開展。
市府指出，台灣設計展10月1日至11日登場，展區周邊部分路段29日起配合封街管制，請配合交通指揮，並依停車場導引牌面停放汽、機車，詳情可上市府網站查詢。
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