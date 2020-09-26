推動客家文化成社區顯學 蕭珍纓獲特優村里長表揚

苗栗縣頭份市東庄里長蕭珍纓與丈夫張木榮致力推動客家文化傳承，白天「阿公阿婆ㄟ童謠奈去嘞」、晚上找專業教客家大戲，也成了社區的顯學，蕭珍纓今年獲選特優村里長，今天接受縣府表揚。

縣府今天頒獎表揚興辦公益慈善事業績優宗教團體、孝行楷模、特優村里長、績優民政、役政人員及殯葬禮儀業，除蕭珍纓外，特優村里長還有苗栗市恭敬里謝銘堂、頭份市民族里李振翼、竹南鎮開元里李木興、苑裡房裡里鄭寶國、通霄鎮楓樹里馬國棟、後龍鎮校椅里魏吉律、卓蘭上新里廖清榮。

公館鄉鶴山村彭達錡、銅鑼鄉盛隆村彭信貞、三灣鄉永和村黃雪雲、大湖鄉新開村潘朝能、南庄鄉南富村蕭正燕、泰安鄉八卦村傅學祺、造橋鄉平興村邱明雄、獅潭新店村謝燃廷，及頭屋鄉北坑村李松琳。

今天表揚活動在縣府國際會議廳舉行，縣長徐耀昌等人還頒匾表揚偕頭份市宏法社、後龍鎮萬善祠、苗栗市福星山淨覺院、佛光山大明寺及玉清宮等15座寺廟，低碳宗教場所認證標章頭份市福德祠、竹南鎮聖福宮、五穀宮、中港慈裕宮及頭份市永貞宮等5座寺廟。

15名孝行楷模，每人5000元的獎金鼓勵，卓蘭張美蘭、苗栗楊兆章、頭份陳月嬌、竹南林麗芳、後龍戴茂榮、通霄鄭忠義、銅鑼李劼珉、三義彭妙聯、大湖賴少興、頭屋鍾麗萍、泰安高天惠、獅潭孫阿喜、西湖徐謹妹、苗栗高商胡喬崴、李佩璇。