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推動客家文化成社區顯學 蕭珍纓獲特優村里長表揚
苗栗縣頭份市東庄里長蕭珍纓與丈夫張木榮致力推動客家文化傳承，白天「阿公阿婆ㄟ童謠奈去嘞」、晚上找專業教客家大戲，也成了社區的顯學，蕭珍纓今年獲選特優村里長，今天接受縣府表揚。
縣府今天頒獎表揚興辦公益慈善事業績優宗教團體、孝行楷模、特優村里長、績優民政、役政人員及殯葬禮儀業，除蕭珍纓外，特優村里長還有苗栗市恭敬里謝銘堂、頭份市民族里李振翼、竹南鎮開元里李木興、苑裡房裡里鄭寶國、通霄鎮楓樹里馬國棟、後龍鎮校椅里魏吉律、卓蘭上新里廖清榮。
公館鄉鶴山村彭達錡、銅鑼鄉盛隆村彭信貞、三灣鄉永和村黃雪雲、大湖鄉新開村潘朝能、南庄鄉南富村蕭正燕、泰安鄉八卦村傅學祺、造橋鄉平興村邱明雄、獅潭新店村謝燃廷，及頭屋鄉北坑村李松琳。
今天表揚活動在縣府國際會議廳舉行，縣長徐耀昌等人還頒匾表揚偕頭份市宏法社、後龍鎮萬善祠、苗栗市福星山淨覺院、佛光山大明寺及玉清宮等15座寺廟，低碳宗教場所認證標章頭份市福德祠、竹南鎮聖福宮、五穀宮、中港慈裕宮及頭份市永貞宮等5座寺廟。
15名孝行楷模，每人5000元的獎金鼓勵，卓蘭張美蘭、苗栗楊兆章、頭份陳月嬌、竹南林麗芳、後龍戴茂榮、通霄鄭忠義、銅鑼李劼珉、三義彭妙聯、大湖賴少興、頭屋鍾麗萍、泰安高天惠、獅潭孫阿喜、西湖徐謹妹、苗栗高商胡喬崴、李佩璇。
此外，表揚縣府民政處副處長林嫦娥等17人，縣府民政處科員詹玉霞等3名績優推行役政人員有功人員，殯葬設施經營業評鑑優良業者，優等卓蘭振德禮儀社、超越生命禮儀事業、龍巖苗栗分公司、承慈生命禮儀公司、佛界生命事業公司，甲等雙峰葬儀社、聯廣生命事業公司、福元生命事業。
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