停車位就設在機關大門口 苗栗身障朋友好窩心

公家機關給一些民眾有衙門刻板印象，冰冷難以接近，最近苗栗縣政府稅務局將身心障礙專用停車位，直接畫設在大門口前，苗栗市公所也打掉圍牆，展現親民一面，也受到好評。

公家機關大門前，通常提供給機關首長公務座車停放，稅務局最近把身障專用停車位，畫設在大門口，讓人眼睛一亮，苗栗縣肢體傷殘自強協會副理事長王封台也接獲反映，肯定稅務局同理心的體貼設計，稅務局長黃國樑說，身障朋友行動較為不方便，因此規畫在大門口就近進出。

縣政府工務處指出，身障專用停車位只有法令只有停車位數量的比例規定，但因建築物個案都不同，位置並沒有強制性，一般原則以接近進出口的原則畫設，不過，身障專用停車格就在機關大門口，方便身障朋友，確實比較少見。

苗栗縣頭屋鄉曲洞村長劉安華曾因身障專用停車格位置，向監察院陳情，劉安華說，身障停車格如果離進出口太遠，就失去意義，監察院後來調查答覆，苗栗縣政府有正面回應，第一辦公大樓大門口旁，新增專用停車格，他並建議目前許多公家機關大門，開門必須推或拉，如果改採自動感應門，身障朋友會更方便。