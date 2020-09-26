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關西外環道說明會爆衝突 正反雙方口角激烈氣氛火爆

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
現場支持工程興建者與反對方發生口角衝突，現場民眾更是不斷大聲吆喝。記者巫鴻瑋／攝影
現場支持工程興建者與反對方發生口角衝突，現場民眾更是不斷大聲吆喝。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣政府今天在關西鎮公所舉行118外環道興建工程說明會，現場數百名鄉親參與，但因支持方與反對方意見不同，會場數度爆發口角衝突，縣府工務處長林鶴斯則表示，目前說明程序已完成，在尊重少數反對意見的情況下，會與顧問公司討論，後續由縣府爭取經費，完成外環道興建。

關西鎮118線外環道北起自國道3號關西交流道與118縣道正義路口，沿都市計畫邊界往東南方延伸銜接台3線，全長約2.78公里，興建工程經費26.1億元，用地及拆遷補償費3.81億元，合計總工程經費29.9億元。

今天上午舉行的外環道可行性評估地方說明會，現場來了數百名居民，正反雙方都持不同意見激烈爭執，更有地方里長大罵反對者「根本不是關西人」，會中一度因程序問題讓許多支持者憤而離席，場面一度混亂，關西分駐所警方更緊急派員到現場了解情況。

反對方代表鹿江教育基金會執行長陳玉蟾質疑，縣府計畫花費大筆公帑興建外環道，卻會造成景觀環境破壞，而且途經住宅區更會造成上千戶民宅的噪音汙染，在現有國道3號高原交流道及台3線可替代疏導車流的情況下強行計畫興建，是不符合公益性也沒有必要。

縣府工務處長林鶴斯則回應，多數在地居民都支持興建，且關西鎮的交通堵塞問題也長期被民眾反映需要改善，也因此外環道興建工程經過顧問公司規畫，也已經完成可行性評估，在避免造成水源地被破壞的原則下，縣府會尊重少數反對意見，再與工程單位討論，後續經費也會由縣府進行爭取，期盼能早日解決關西人的塞車惡夢。

關西鎮長劉德樑也說，關西外環道從討論到今天完成說明已經延宕20多年，長期以來關西地區嚴重缺乏交通建設，也導致產業無法進一步發展，未來國道3號高原交流道通車後，輔以118外環道的興建，就能讓車流經由關西交流道途經台3線疏導，解決關西鎮市區的塞車情況。

說明會上午在關西鎮公所禮堂舉行，現場擠進數百名鄉親參與，不斷要求舉手發言。記者巫鴻瑋／攝影
說明會上午在關西鎮公所禮堂舉行，現場擠進數百名鄉親參與，不斷要求舉手發言。記者巫鴻瑋／攝影

國道 塞車 新竹

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