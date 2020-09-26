促進觀光交流　桃、高雄簽署雙潭合作送客MOU

桃園市長鄭文燦昨天下午前往高雄市左營物產館，出席「高雄桃園雙潭合作送客MOU簽署記者會」時表示，為鼓勵高雄及桃園的市民互相造訪兩地景點，兩市府以龍潭、蓮池潭「雙潭」為發想，攜手推出雙潭合作送客計畫，並規劃相關旅遊優惠方案，以促進雙方城市觀光發展，未來也將進行更多交流。

鄭文燦說，目前台灣新冠肺炎疫情相對穩定，國內旅遊也持續加溫。桃園有大溪、石門水庫、慈湖等知名景點，龍潭則是另一個深具魅力的小鎮，不僅是客庄茶鄉也是高科技重鎮，具有豐富的人文歷史。

高雄是個魅力城市有許多旅遊亮點，而高雄有蓮池潭、桃園有龍潭觀光大池，兩潭具有許多相似的特色，如兩處池塘都具有豐富的人文歷史，旁邊都有廟宇及商圈，每年也都會舉辦龍舟競賽等水上活動；慶典方面，左營有萬年季活動，龍潭則有元宵節的迎古董、接財神活動，也都是重要的文化慶典。

桃園市觀旅局長楊勝評表示，此次活動在桃園部分由桃園龍潭業者與KKday合作，串連三坑老街、石門水庫、小人國、龍潭大池等景點，推出「客庄漫活輕旅行」、「遊山玩水新體驗」、「環遊世界玩山河」、「親子首選玩不停」、「小百岳採茶體驗」等六大主題遊程，遊程內也包括龍潭著名的石門活魚料理，以及龍潭在地花生糖、龍泉茶、東方美人茶等特色伴手禮店家，讓遊客吃喝玩樂一次滿足。

也推出兩市民互惠好康方案，高雄市方面整合蓮池潭周邊20多家商店，提供到訪桃園市民享有9折購物優惠及福袋兌換等活動，桃園市則由在地業者祭出3款龍潭福袋，前300名高雄市民到龍潭周邊商家消費購物累計金額達2000元以上，即可憑購物發票到指定地點兌換市價500元的福袋一份，歡迎高雄市民踴躍參加。