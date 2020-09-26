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狗母子會唱歌和音？ 苗市功維敘隧道口另類亮點
街頭藝人高良奇長期駐在苗栗市熱門景點功維敘隧道南口，表演薩克斯風、小喇叭，跟著他的「小黑」、「大雄」母子耳濡目染，只要輕快的樂聲一起，就會跟著節奏吠叫，有如唱歌或合音，許多遊客嘖嘖稱奇，成了功維敘的另類亮點。
高良奇高中時期，進入學校樂團，服兵役在金門，考進軍樂隊，退伍後有1年的時間靠吹奏薩克斯風等樂器，在晚會活動表演賺錢，後來進入大陸鞋廠工作，退休後回台發現自己吹奏樂器還不差，重拾興趣並考上街頭藝人，長期在功維敘南口表演，5年前持續每個月回饋，認養市公所6盞路燈至今。
他表示，因經常到台中市大坑住家附近土地公廟練習，小黑聽到樂聲就會出現，但牠不讓人接近，直到懷孕產子降低戒心，他留下1隻公狗大雄，收養小黑、大雄，他帶同到功維敘，約3年前小黑母子開始跟著音樂吠叫，尤其是輕快節奏更是熱衷。
高良奇還是經由遊客提醒，才驚覺如此，有時即興來一段人狗搭配演出，大部分遊客都是第一次看到，讚賞「好特別的演出」！
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