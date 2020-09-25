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中央規畫增設燃氣機組 鄭文燦：市府嚴格把關

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
針對未來政府新增燃氣機組發電。桃園市長鄭文燦認為，相關規畫一定會經過環評跟相關機制，市府也將嚴格把關。本報資料照
針對未來政府新增燃氣機組發電。桃園市長鄭文燦認為，相關規畫一定會經過環評跟相關機制，市府也將嚴格把關。本報資料照

根據蔡政府規畫能源配比目標，2025年燃氣將占50%，因應電力缺口，經濟部能源局內部報告顯示，未來將持續新增燃氣機組發電，但未定地點。對此，桃園市長鄭文燦認為，相關規畫一定會經過環評跟相關機制，市府也將嚴格把關。

據經濟部能源局1份未來十年電力供需規畫的簡報指出，考慮到未來重大投資案用電，規畫於2026年起新增9部燃氣機組，另為了穩定北東電網供電，協和電廠燃油機組三號、四號機本規畫2024年除役，將修正為配合協和新燃氣機組興建期程，延至2026年底除役。

針對我國能源轉型進展與相關電力供需規畫，鄭文燦今天晚上表示，中央推動能源轉型已經陸續看到成果，也有相關說明，至於相關的電力長遠規畫尚未完全定案，而相關規畫一定會經過環評跟相關機制，市府也將嚴格把關。

鄭文燦 環評

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