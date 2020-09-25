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特技雜耍新馬戲 臺灣特技團27日晚頭份尚順演出
交通部觀光局結合2019年「經典小鎮」、2020年「脊梁山脈旅遊年」及2021年「自行車旅遊年」，聯合各縣市推出小鎮遊戲趣2.0系列展演，9月27日晚上7點在苗栗縣頭份市尚順夜市，安排台灣特技團演出「百戲大觀」，邀請全國民眾來苗栗住宿、旅遊、順道看戲。
台灣特技團是專業特技雜耍表演團隊，以實現古典與當代藝術為理念，點燃新馬戲東方熱潮的台灣之光，多次安隨團到國外旅展表演，揚名國際，苗栗縣政府文化觀光局指出，小鎮遊戲趣2.0系列展演活動，邀請台灣特技團9月27日在信義路、東民路口尚順夜市演出，精采可期，機會相當難得，民眾要把握機會。
文觀局表示，苗栗縣安心旅遊優惠活動至10月31日，只要在苗栗住宿、消費滿千元，登錄住宿及消費憑證即可參加抽獎，除了每月抽總統套房、頂級露營裝備及I Phone11等獎品，還有1輛百萬休旅車，歡迎民眾來苗栗旅遊、看戲拿大獎。
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