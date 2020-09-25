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林智堅開箱台灣設計展場 大推這些網美拍照打卡熱點

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市長林智堅（右二）等人走上電波隧道，猶如一級玩家電影場景。圖／市府提供
新竹市長林智堅（右二）等人走上電波隧道，猶如一級玩家電影場景。圖／市府提供

台灣設計展Check in新竹－人來風即將登場，新竹市長林智堅開箱未來科技感十足的新竹公園展場，推薦主展館城市終端機新竹獸、數位東門城、玻工館循環設計展的玻璃砂池、風livehouse超連結數位海報牆及孔廟廣場美感電域，都是最好的網美拍照打卡熱點。

市立體育館的城市終端機展區大量使用互動科技元素，最亮眼的漂浮新竹獸心臟首度曝光，林智堅體驗人格分析互動裝置，透過專屬App分析，人格特質專屬顏色就呈現在漂浮之心上，共有藍、粉、紅等8色。

電波隧道串聯1、2樓坡道，兩旁有大型螢幕播放綠色數位條碼，搭配電腦主機處理器、人聲背景音樂，帶民眾進入數位世界；穿梭門展品在半空中投影出螢光色幾何圖形，影像不斷閃爍、跳躍，搭配特殊技術，進入穿梭門將完全隱形，還有整片白色薄紗打造的數位瀑布。

風Live House的Hyper Link展區可透過數位掃描放大臉孔，臉像刺青製作專屬的數位海報，林智堅也示範用鏡面牆自拍網美照，推薦民眾千萬別錯過；玻工館循環設計展最吸睛的綠色玻璃砂池以回收玻璃重製，有如一片綠色草地。

孔廟廣場由台電推出美感電域科普特展，夜間霓虹燈搭配透明壓克力建物，呈現各種光的色溫，更將解密電線桿、變電箱的運作，創造電力美學專屬的震撼感。

台灣設計展城市終端機展場以充氣裝置懸浮半空的「新竹獸心臟」，非常亮眼。圖／市府提供
台灣設計展城市終端機展場以充氣裝置懸浮半空的「新竹獸心臟」，非常亮眼。圖／市府提供
玻工館循環設計展最吸睛的綠色玻璃砂池以回收玻璃重製，有如一片綠色草地。圖／市府提供
玻工館循環設計展最吸睛的綠色玻璃砂池以回收玻璃重製，有如一片綠色草地。圖／市府提供
風Live House的Hyper Link展區可透過數位掃描放大臉孔，臉像刺青製作專屬的數位海報。圖／市府提供
風Live House的Hyper Link展區可透過數位掃描放大臉孔，臉像刺青製作專屬的數位海報。圖／市府提供

新竹 林智堅

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