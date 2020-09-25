把候用校長當司機 桃教育局長：六都都這樣

桃園市議員朱珍瑤今天表示，教育局長林明裕把候用校長當司機，接送他上下班、跑行程；林明裕表示，這在六都是常態，他能考察候用校長的能力，他們也能跟著學習，並無不妥。

朱珍瑤今天在議會上質詢表示，林明裕把候用校長當司機，接送他上下班、跑行程，遭人質疑耍官威，依照這個標準，「是不是老師也可以替校長開車」。

林明裕表示，由於前桃園市教育局長高安邦升任桃園市副市長後，教育局的司機也跟著高安邦一同至副市長室，在教育局沒有編制司機的情況下，他認為不利於他的工作推動，所以才讓局裡的人員支援。

林明裕表示，基於不打擾公務人員的公務，同時就近考察候用校長的行政實習能力，因此剛就任教育局長的前14天，有請2名候用校長輪流當司機，接送他上、下班，陪同到校考察、參與活動等。

林明裕表示，候用校長在為期1年的實習期間，教育局長有督導責任，他們跟著他去學校勘查、參與活動和會議，可以看到現任校長的執行能力，對他們未來派出去當校長有幫助，因此認為這樣並無不妥，且據他所知，包括台中市的六都都是這樣。

朱珍瑤則怒斥林明裕「真敢講」，並認為只舉台中市為例並無法證明這是常態，且讓高學識涵養的候用校長當司機，社會觀感不佳，將查明是否六都都有類似情況，也要求政風處徹查。

高安邦則表示，每個首長的作風跟期待不一樣，要看他所面臨的環境狀況跟任務需要，要期待候用校長學習到什麼程度，每個首長也會有不同想法。

秘書處長顏子傑表示，人事總處和主計總處曾發布行政命令，工友、技工和駕駛遇缺不補，以桃園市目前的狀況，如果有駕駛退休就不會再補新的駕駛，但局長有權利編列預算，以委外派遣的方式找駕駛，也可請公務、技工等職位人員擔任駕駛。