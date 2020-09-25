JETS主題嘉年華明青埔開幕 免出國體驗歐美遊樂設施

新冠疫情舒緩國旅正夯，業者於桃園市中壢青埔地區引進JETS歐美主題嘉年華，主打8層樓高「Skydiver尖叫飛天輪」、IG打卡景點「搖擺波浪」、全新打造的「擎天海盜船」、51區探險禁區有多達30項遊樂設施、超過20攤美食攤位及美式遊戲攤位，明天起至11月30日，在桃園高鐵站前廣場開幕。

桃園市長鄭文燦今天搶先體驗各項遊樂設施。他說，民間業者在青埔成立移動的歡樂城堡，對疫後的桃園旅遊很有幫助，業者也提出市民卡打五折、搭桃捷打5折的門票優惠，這些國外遊樂設施都有經過技師簽證許可，歡樂沒有安全疑慮，也可帶動親子旅遊風氣，加上鄰近的Xpark、華泰名品城、桃園棒球場等，青埔已成為下半年桃園最夯的出遊景點。

青埔是今年桃園最熱鬧區域，緊接著還有桃園萬聖嘉年華、跨年演唱會等活動，歡迎親子、情侶或三五好友相揪同遊。

業者姜繼望則說，桃園市是全台灣人口成長最快、平均年齡最年輕的城市，希望在後疫情階段民眾無法出國的時期，將國外的遊樂設施原汁原味的帶進台灣，讓桃園市和北台灣民眾可以多了出遊新選擇，享受歡樂氛圍。