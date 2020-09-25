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被爆找候用校長輪流當司機 桃教育局長：考察能力

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市議員朱珍瑤今天在議會質詢揭露，市府教育局長林明裕（站者）請候用校長當司機，候用校長從早到晚接送，還要載林跑行程，觀感不佳。記者張裕珍／攝影
桃園市議員朱珍瑤今天在議會質詢揭露，市府教育局長林明裕（站者）請候用校長當司機，候用校長從早到晚接送，還要載林跑行程，觀感不佳。記者張裕珍／攝影

桃園市議員朱珍瑤今天在議會質詢揭露，市府教育局長林明裕請候用校長當司機，候用校長從早到晚接送，還要載林跑行程，是在耍官威嗎？雖然於法合理，但應考慮社會觀感，林明裕解釋，台中也是此類做法，請候用校長當司機也是考察實習行政能力，能跟著他一起到校園了解校務推動等，但朱珍瑤無法接受，要求政風介入了解。

林明裕今年5月從勞動部政務政次到桃園市政府接任教育局長，林明裕說，前教育局長高安邦升任副市長後，其司機也隨即支援副市長室，由於局長司機懸缺，也沒有編列司機人力，他認為不利於工作推動，所以調用公務同仁支援。

朱珍瑤認為不妥，質疑「能夠調用這些學養皆備的候用校長嗎？」林明裕回說，六都都是如此作法，但朱珍瑤追問所以都是請候用校長開車嗎？那是不是以後各校校長就都請學校老師開車就好？

林明裕解釋，為不打擾其他公務同仁公務，考量候用校長實習期為1年，為了就近考察候用校長的行政實習能力，自己也有督導之責，因此在剛就任教育局長的前14天，請到2名候用校長輪流當司機，除了接送上、下班，陪同到校考察、參與活動，候用校長也能從中見習其他校長主持會議的能力，有利於未來派出校長，據了解台中也是請候用校長當司機，並無特別不允許。

朱珍瑤聽了林明裕說明直言「真敢講」，若是一、兩趟還合理，但是開車跟著跑行程，這樣觀感不好，還酸說林明裕胞兄就是是民進黨秘書長林錫耀，是小英總統旁邊的核心重要人物，更可決定未來總統人選，局長找候用校長當司機，恐對桃園市長鄭文燦不利。

朱珍瑤也請備詢的高安邦說明看法？高安邦表示，自己擔任教育局長時，到學校考察都是無預警通知，希望能看到學校真實原貌，至於「每個首長作風不同、期待也會不同」，想要期待候用校長能學到什麼程度，身為局長會有不同想法，要看其所面臨的環境狀況來決定。

秘書處長顏子傑表示，工友技工駕駛遇缺不補，若有駕駛離任則可委外尋覓人力，是否編列預算要看局長需求，也可請公務同仁、技工等職位同仁擔任駕駛。

教育局 考察 實習

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